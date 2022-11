Menina de 12 anos morre após tomar chá de ervas para interromper gravidez

Na quarta-feira (23), uma criança de 12 anos, que estava gestante, veio a óbito após tomar um chá de ervas abortivo no interior do Maranhão, na zona rural da cidade de Joselândia, a 311 km da capital São Luís. A Polícia Civil do Estado trata o ocorrido como crime de estupro de vulnerável, já a menina era menor de idade e estava grávida. As informações são do Diário do Nordeste.

As investigações apontam que a menina estava nas primeiras semanas de gravidez e começou a passar mal após ingerir o líquido. Ela chegou a ser encaminhada para o Hospital Municipal da cidade, mas no caminho não resistiu e morreu antes de ser atendida.

A causa da morte da criança está sob investigação e o laudo pode levar até dez dias para sair. Por enquanto, a mãe da menina está presa e à mercê da Justiça.