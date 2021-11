Homem é preso suspeito de estuprar menino de 10 anos e invadir comércio

Foi preso nesta quarta-feira (17), um homem de 38 anos, suspeito de estuprar um menino de 10 anos e invadir um comércio, em Tabatinga (AM). Os crimes aconteceram no último dia 22 de agosto. As informações são do Portal do Holanda.

A delegada Mary Anne Mendes relatou que as investigações começaram após o menino relatar o crime aos familiares. O estupro foi denunciado com o registro de o Boletim de Ocorrência (BO).

“Na ocasião do crime, o infrator invadiu um comércio local onde a criança estava e praticou os abusos. A partir do recebimento das denúncias, iniciamos as investigações e foi solicitada à Justiça mandado de prisão em nome do infrator”, explicou Mendes.



O suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável. O homem, que não teve a identidade divulgada, ficará sob custódia, na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.