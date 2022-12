PRF: Mulher é presa com 7 kg de "skunk" em ônibus intermunicipal, em Santarém

Uma operação de fiscalização de rotina efetuada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite da última quarta-feira (7), em Santarém, no oeste do Pará, resultou na prisão em flagrante de uma mulher sob acusação de tráfico de entorpecentes.

Os agentes abordaram um ônibus que fazia a rota Santarém-Belém (PA). Após consulta aos sistemas da PRF e verificação do compartilhamento de bagagem, foram localizados 7,107 kg de maconha do tipo "skunk". A droga estava dentro de uma mala, em posse de uma das passageiras no veículo.

A mulher estava na companhia de um filho de quatro anos. A partir da descoberta dos entorpecentes, a proprietária da mala foi presa em flagrante, sob acusação de crime de tráfico de drogas. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Santarém, onde foram tomadas as providências cabíveis. A criança foi entregue ao Conselho Tutelar.