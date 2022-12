Homem morre afogado após entrar embriagado em praia de Vitória do Xingu

Um homem, identificado apenas pelo prenome Edgar, morreu afogado, na manhã de domingo (11), na praia artificial do município de Vitória do Xingu, sudoeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, o banhista teria ingerido bebida alcoólica e entrado na água embriagado. As informações são do Confirma Notícia.

A vítima teria sido encontrada por pessoas que estavam no local e acionaram as autoridades competentes.

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que agentes da Defesa Civil tentam realizar a reanimação do homem. Segundo o site, a vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu na praia.