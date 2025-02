Pescador é resgatado em alto-mar com sintomas de AVC em barco pesqueiro na costa do Pará

Um pescador identificado como Manoel de Jesus Silva Garcia, de 49 anos, com sintomas de acidente vascular cerebral (AVC), foi resgatado por uma aeronave da Marinha do Brasil na noite desta sexta-feira (31) na costa do Pará. Ele estava a bordo de um barco pesqueiro, navegando em alto-mar, a cerca de 278km (150 Milhas Náuticas) a Nordeste de Belém, quando começou a apresentar problemas de coordenação motora.

Após uma operação de resgate que durou três horas, a aeronave da Marinha pousou na Base Aérea de Belém, pouco antes das 21h, onde duas ambulâncias, uma da Marinha e outra do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), aguardavam o paciente, que foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento da Sacramenta. Por volta das 16h, a tripulação do barco "Prosperando com Deus" pediu socorro, via rádio, informando que um tripulante estava com paralisia nos membros superiores.

Resgate

Um médico do Hospital Naval de Belém (HNBe) conversou com a tripulação do barco pesqueiro e, ao ouvir o relato, concluiu que o paciente precisava de suporte médico avançado. Uma aeronave da Marinha, do 1° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Norte, modelo UH-15 Super Cougar, configurada para realizar “evacuação aeromédica”, foi acionada para o resgate do pescador, levando a bordo 10 militares (dois pilotos, três mecânicos de voo, uma equipe de três mergulhadores, um médico e uma enfermeira).

Entre a Base Aérea de Belém e o local em alto-mar onde o barco se encontrava, a duração do voo foi de cerca de uma hora. Chovia forte e já era noite no momento do resgate. "Fomos acionados para o resgate em um pesqueiro. Seguimos para um voo complexo. Estávamos próximos ao pôr-do-sol e havia uma grande concentração de chuva na região de Belém. Ao chegarmos na posição do barco pesqueiro, o local já estava completamente escuro. Conseguimos localizar a embarcação e fizemos toda a coordenação para resgatarmos o enfermo", detalha o segundo piloto da aeronave, Capitão de Corveta Fuzileiro Naval Daniel Santos.

Operação

A aeronave pairou sobre o barco, a uma altura de 50 metros. Dois mergulhadores, da equipe da Marinha de tripulantes aéreos de resgate, se lançaram ao mar, equipados com um cesto, que funciona como dispositivo de recolhimento de feridos. O paciente, vestindo colete salva-vidas e seguro por cabos, foi recolhido e içado do mar até o helicóptero. "O paciente estava com diminuição súbita da força do membro superior esquerdo. Estava um pouco desorientado. Fizemos a hidratação, todos os cuidados de aquecimento e fomos conversando com ele", explica o Primeiro-Tenente Médico Davi Nunes.

Esse foi o primeiro resgate noturno com o emprego de um helicóptero UH-15 na história da Marinha do Brasil. Busca e salvamento O Serviço de Busca e Salvamento da Marinha na área Norte do país (Salvamar Norte) tem a missão de prover a salvaguarda da vida humana no mar e nos rios, utilizando navios, aeronaves e mergulhadores da Marinha, bem como embarcações particulares acionadas por uma estrutura de auxílio mútuo. Em 2024, na área do Comando do 4º Distrito Naval, 59 pessoas foram resgatadas, com vida, a partir de situações, como queda n’água, tripulante enfermo, embarcação à deriva, colisões e naufrágio.