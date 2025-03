Receita Federal apreende 48 kg de 'supermaconha' dentro de bebedouros em Marituba

A Receita Federal apreendeu 48 kg de skunk, conhecida como "supermaconha", na noite desta quinta-feira (20/3) em uma transportadora que fica em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. A droga estava escondida dentro de bebedouros industriais e foi possível de encontrar com o apoio da agente canina Isa.

Segundo a Receita Federal, com base na pesquisa e gerenciamento de risco foi realizado monitoramento de uma carga oriunda de Manaus, capital do Amazonas, com destino a Fortaleza, no Ceará. Assim que a mercadoria chegou em uma transportada em Marituba, os agentes a fiscalizaram.

Durante a vistoria, a agente canina Isa sinalizou a presença de entorpecentes na carga. Com isso, a Receita abriu os equipamentos e encontrou 40 tabletes da supermaconha.

Ainda de acordo com o órgão, os bebedouros estavam cuidadosamente embalados, com aparência de produtos novos, com plástico bolha, filme PVC e ancorados em estrutura de madeira parafusada. Mas que, na verdade, eram equipamentos usados, em que a parte superior das carcaças foi alterada para esconder o entorpecente, que tem valor de mercado estimado em R$ 1,5 milhão.

Após a apreensão, a droga foi levada até a Polícia Federal, que deve investigar o caso.

O que é skunk?

Também conhecida como supermaconha, a skunk age como uma substância psicoativa de ação perturbadora do sistema nervoso central e tem uma concentração mais forte de THC (Tetra-hidro-canabidinol), substância psicoativa que age alterando os níveis de serotonina e de dopamina, hormônios ligados às sensações de prazer e satisfação no cérebro. Ela é produzida a partir de uma espécie de cannabis sativa híbrida, resultado de cruzamentos de espécies diferentes de plantas do mesmo gênero. Criada em laboratório, a droga pode ter efeito até dez vezes mais potente do que a maconha.