PM apreende mais de 330 kg de 'supermaconha' dentro de falsa ambulância no sudoeste do Pará

A Polícia Militar apreendeu mais de 330 quilos de skunk, droga conhecida como a “supermaconha”, nas proximidades de Rurópolis, município da região sudoeste do Pará, na manhã desta quinta-feira (7/11). De acordo com a PM, a carga do entorpecente estava dentro de uma van disfarçada de ambulância, que saiu de Santarém, oeste do estado. Quatro pessoas foram presas.

Por volta das 8h30, a PM recebeu a informação de que a van estava caracterizada como sendo de hemodiálise, possivelmente, estava transportando drogas. Com isso, uma guarnição da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (17ª CIPM) foi até a BR-163, sentido Santarém, para tentar encontrar o automóvel denunciado. A falsa ambulância foi localizada próxima do igarapé Lux. Entre os passageiros estava Jhonatan Trindade, que estava foragido da Justiça.

Com a suspeita de possibilidade de ter droga dentro da van, a PM acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para que fosse feita uma busca detalhada no automóvel. Na delegacia de Polícia Civil de Rurópolis, houve o desmonte da falsa ambulância e a localização de 277 pacotes de skunk, totalizando 334,8 kg. A suspeita é de que a droga iria ser levada para fora do Pará, conforme a PM. Além da skunk, uma pistola, dois carregadores e munições de arma de fogo foram apreendidos.

Além da captura de Jhonatan, Jorge Garcia da Conceição Quaresma, de 57 anos, Gabriel Dexincourt de Sousa, 24, e Reginaldo Lima de Sousa, 51, que tinha um mandado de prisão em aberto, foram detidos. Todos estão à disposição da Justiça. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

A imagem mostra a falsa ambulância onde estava escondida a carga do entorpecente. (Foto: Divulgação | PMPA)

Segundo as autoridades, o trabalho foi desempenhado pelos Comandos de Policiamentos Regionais I (CPR I) e X (CPR X), no âmbito da operação “Lince”, que é uma determinação do coronel Dilson Júnior, comandante-geral da Polícia Militar do Pará, de enfrentamento ao crime organizado.

O que é a skunk?

Também conhecida como supermaconha, a skunk age como uma substância psicoativa de ação perturbadora do sistema nervoso central e tem uma concentração mais forte de THC (Tetra-hidro-canabidinol), substância psicoativa que age alterando os níveis de serotonina e de dopamina, hormônios ligados às sensações de prazer e satisfação no cérebro. Ela é produzida a partir de uma espécie de cannabis sativa híbrida, resultado de cruzamentos de espécies diferentes de plantas do mesmo gênero. Criada em laboratório, a droga pode ter efeito até dez vezes mais potente do que a maconha.