Traficantes do Pará são presos com 12 kg de supermaconha no Rio Grande do Norte

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (FICCO/PA), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (FICCO/RN) e o Grupo de Trabalho de Facções Criminosas do Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil do Pará (GTF/NIP) deflagraram a Operação “Guanabara”, na manhã deste sábado (14/09), que resultou na prisão em flagrante de três suspeitos por tráfico de drogas e associação para o tráfico no município de Natal, no Rio Grande do Norte (RN). A operação foi parte de uma ação coordenada entre as forças de segurança dos estados do Pará e do Rio Grande do Norte.

Os suspeitos foram detidos enquanto transportavam 12 kg de supermaconha conhecida como "Colombian Gold" em um carro. A droga foi apreendida logo após um dos envolvidos ter desembarcado no terminal rodoviário de Natal (RN), vindo de Belém, trazendo duas malas cheias de entorpecente.

Além da apreensão da droga, um dos suspeitos foi autuado por uso de documento falso, pois apresentou uma identidade em nome de outra pessoa. Durante a abordagem, também foi cumprido um mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais de Belém contra o mesmo indivíduo.

Drogas apreendidas pela Polícia Civil (Divulgação/Polícia Civil)

Essas prisões são o resultado de quatro meses de investigações realizadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (FICCO/PA), que identificou um esquema de tráfico interestadual promovido pela facção criminosa do Pará. O esquema consistia no envio de grandes quantidades de drogas de Belém para Natal, utilizando "mulas" que transportavam os entorpecentes em ônibus de linha.

A FICCO/PA, composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Civil do Pará (PCPA) e Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), tem como objetivo combater o crime organizado no estado do Pará de maneira articulada e integrada. A operação também contou com a participação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (FICCO/RN) e do Grupo de Trabalho de Facções Criminosas do Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil do Pará (GTF/NIP).

"A prisão desses três suspeitos representa um grande avanço no combate ao crime organizado e ao tráfico de entorpecentes, reafirmando nosso compromisso em proteger a sociedade e enfraquecer as facções criminosas que atuam na região. A colaboração entre as polícias de diferentes estados é fundamental para o sucesso dessas operações, e continuaremos trabalhando juntos para garantir a segurança da população,” destacou o delegado-geral Walter Resende.

Após os procedimentos legais, os presos estão à disposição da Justiça.