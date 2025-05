Mais de uma tonelada de drogas é apreendida em uma semana no Marajó

Cerca de 510,2 quilos de drogas do tipo maconha e skunk foram apreendidas em uma fiscalização realizada em uma balsa que transportava veículos por um rio de Breves, no Marajó, no domingo (11). Durante a ação, feita de maneira integrada entre órgãos estaduais, ambientais e alfandegários, um homem foi preso e um celular e R$ 2.150 em espécie foram apreendidos. Somada à apreensão anterior realizada no último dia 5 de maio, que interceptou 490 quilos de entorpecentes, as ações contabilizam mais de uma tonelada de drogas retiradas de circulação em apenas uma semana.

Ação

A apreensão de domingo (11) foi realizada por agentes da Base Integrada Fluvial Antônio Lemos, no rio Tajapuru. A droga foi localizada no compartimento baú de uma carreta que era transportada por balsas acopladas ao empurrador “Jean Filho XXX”. A embarcação havia saído de Manaus no início da semana. A carga suspeita foi localizada com o apoio do cão farejador “Jay-Z”, do Batalhão de Ação com Cães (BAC) da Polícia Militar, que sinalizou a presença dos entorpecentes.

Foram apreendidos 484,7 quilos de maconha tipo skunk e 25,5 quilos de substância análoga a oxi, além de um aparelho celular e a quantia em dinheiro. O condutor do veículo foi preso em flagrante e, junto ao material ilícito, encaminhado para os procedimentos legais.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, destacou o avanço das ações estratégicas no combate ao crime organizado na região. “As apreensões significativas refletem o compromisso inabalável e a intensificação dos esforços das nossas forças de segurança, que estão, cada vez mais, preparadas e equipadas para proteger nossa sociedade contra o flagelo do narcotráfico”, enfatizou.

Fiscalização

A Base Fluvial Integrada Antônio Lemos atua como ponto estratégico no combate ao tráfico de drogas, reunindo diversos órgãos da esfera estadual e federal. Instalada desde junho de 2022 no distrito de Antônio Lemos, a unidade tem sido fundamental para conter o tráfico por vias fluviais.

Somente em outubro de 2024, as equipes da base apreenderam mais de 1 tonelada de entorpecentes em 12 dias de operação — resultado de sete ações distintas realizadas entre os dias 19 e 30 daquele mês, comprovando a eficiência das operações integradas de monitoramento na região.