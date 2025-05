Duas pessoas são presas no Pará em operação da PF contra pornografia infantojuvenil

Duas pessoas foram autuadas em flagrante no Pará por crimes sexuais contra crianças e adolescentes durante a ‘Operação Proteção Integral II’, deflagrada pela Polícia Federal. A ação foi realizada na manhã desta quarta-feira (14), simultaneamente, em 27 estados para combater a venda de pornografia infantojuvenil. As prisões em solo paraense ocorreram em Belém e na cidade de Marapanim. Além disso, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. Vários equipamentos foram encaminhados para a perícia.

A operação Proteção Integral II busca identificar e autuar pessoas que agem em crimes cibernéticos e fazem o armazenamento, compartilhamento, produção e venda de material de abuso sexual infantojuvenil em todo o país. No Pará, a ação da PF contou com o apoio da Polícia Civil. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de: Belém, onde a PC realizou a prisão em flagrante do suspeito, no bairro do Coqueiro; Marapanim, onde foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e uma pessoa foi presa em flagrante com pornografia; Altamira, onde um mandado de busca e apreensão foi cumprido; Gurupá, onde um mandado foi deflagrado; e Marabá, onde dois mandados foram cumpridos.

Na capital paraense, a ação da PC foi realizada através da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meio Cibernéticos (DCCV), unidade vinculada à Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC). “Nosso objetivo foi dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão, deferido pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém. Na ocasião, houve a prisão em flagrante de um homem que armazenava extenso material de abuso sexual infantojuvenil em dispositivos móveis. Ele foi preso no bairro do Coqueiro e com ele foram apreendidos HDs e o aparelho celular que serão periciados pela PCE”, explicou a delegada Lua Figueiredo, titular da DCCV.

Agentes da Polícia Científica do Estado (PCEPA), através da atuação da equipe pericial da Gerência de Perícias em Informática (GPI), também integraram a operação. Eles analisaram o celular encontrado com o suspeito em Belém, e também fizeram a extração de dois HD’s de notebook para análise posterior.

Operação Proteção Integral II

Segundo a PF, até as 9h30, estavam sendo cumpridos, simultaneamente, 130 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva em todas as unidades da federação. Em 13 estados, houve apoio da Polícia Civil. Durante cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram realizadas 43 prisões em flagrante e duas vítimas foram resgatadas. No total, 105 inquéritos policiais foram instaurados.

A operação busca integrar forças policiais federais e estaduais no combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil, visando a identificação e responsabilização de pessoas que armazenam, compartilham, produzem ou vendem esse tipo de material. A ação também reforça o compromisso dos agentes públicos na proteção da dignidade sexual de crianças e adolescentes. Participaram desse esforço conjunto 467 policiais federais e 175 policiais civis.

Destaca-se ainda a continuidade do trabalho iniciado na Operação Nacional Proteção Integral I, deflagrada em 12 de março deste ano, demonstrando o esforço ininterrupto da Polícia Federal na proteção das crianças e dos adolescentes.