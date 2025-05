Jovem que desapareceu em Parauapebas é encontrado morto dentro de cova rasa

Cleysson de Sousa Araújo, de 19 anos, foi encontrado morto dentro de uma cova na cidade de Parauapebas, sudeste do Pará. O corpo da vítima foi localizado na tarde desta terça-feira (20), nas proximidades do bairro Alto Bonito, com marcas de disparos de arma de fogo. O jovem, que é natural de Paragominas, estava desaparecido desde o domingo (18), quando saiu para visitar o Complexo Turístico.

Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias da morte ou como a polícia chegou até o local onde o corpo estava. Conforme o portalo Correio de Carajás, o pai da vítima disse que itens foram roubados do filho, a exemplo de uma corrente de ouro. Amigos e familiares haviam divulgado o desaparecimento do jovem nas redes sociais e realizavam buscas para tentar encontrá-lo. Segundo a família, Cleysson estava em Parauapebas, trabalhando com o pai e o irmão. Eles se hospedaram em um hotel em frente ao Complexo Turístico. Na tarde de domingo, por volta das 17 horas, ele saiu para conhecer o local e desapareceu.

Um relato do pai, para a imprensa local, diz que durante a noite ele mandou mensagem para o celular do filho, dizendo que ele retornasse para o jantar. A mensagem foi visualizada, mas não teve retorno. Mais tarde, por volta de 23h30, ainda segundo o relato do pai à imprensa, a esposa ligou e contou que alguém estaria com o celular de Cleysson mandando mensagens em um grupo de amigos do jovem. Os amigos informaram a situação para a família, que procurou as autoridades policiais. Não há mais detalhes sobre o conteúdo das mensagens enviadas. Todos os relatos serão apurados pelas autoridades policiais para ajudar a esclarecer o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.