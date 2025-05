Casal é preso com tabletes de skunk escondidos dentro de malas em Óbidos

Um casal foi preso suspeito de tráfico de drogas ao ser flagrado com 12 tabletes de entorpecentes do tipo skunk dentro de uma mala em Óbidos, no oeste do Pará. A prisão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (21), quando o homem e a mulher estavam dentro de uma embarcação que navegava pelo Rio Amazonas e foi parada por agentes da Base Fluvial Candiru. O barco saiu da cidade de Terra Santa e seguia para Santarém.

Segundo as informações policiais, a apreensão ocorreu por volta de 2h20, durante uma abordagem à embarcação ‘F/B Cidade de Terra Santa’. Durante as buscas no segundo convés, os agentes, com o auxílio do Cão Farejador da PMPA, identificaram duas malas pesadas. Dentro foram encontrados os 12 tabletes da supermaconha ‘skunk’, modificada em laboratório, pesando 13,300 kg. A ação contou com o apoio do Grupamento Fluvial integrado com Policiais Civis e Militares, Corpo de Bombeiros e servidores da Receita Federal.

A polícia autuou em flagrante o casal, dono das malas, pelo crime de tráfico de drogas e os apresentou à Polícia Civil na Base Candiru para os procedimentos cabíveis.

“Nós seguimos satisfeitos com os resultados obtidos diariamente pelas fiscalizações nas bases fluviais, sabendo que, aprimorando ainda mais as estratégias e ações, vamos continuar desarticulando a criminalidade e garantindo a segurança nessas regiões. Na madrugada de hoje, mais uma apreensão foi realizada, sendo a sexta somente em maio. Dessa vez, 13,300 kg de skank foram apreendidos nas malas de um casal que seguia em uma embarcação com destino a Santarém. Os dois foram presos em flagrante e o material foi retirado de circulação. Ressaltamos que seguimos firmes no combate ao tráfico e a todos os outros crimes que sejam articulados na malha fluvial de nosso estado”, afirmou Ualame Machado, Secretário de Segurança Pública e Defesa Social da Segup.