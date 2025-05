Condenado a mais de 18 anos por roubo é preso pela Polícia Civil em Ananindeua

Rodrigo Santos da Silva, condenado a 18 anos e 3 meses de prisão pelo crime de roubo, foi preso nesta quarta-feira (21) por equipes da 14ª Seccional Urbana de Ananindeua, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém. A prisão foi realizada após o cumprimento de mandado expedido pela Vara de Execução Penal da RMB.

De acordo com a Polícia Civil, Rodrigo foi localizado e detido no bairro Telégrafo/Maracangalha, em Belém. Contra ele havia um mandado de prisão decorrente de sentença condenatória com trânsito em julgado desde 2023.

Após a formalização da prisão, o acusado foi encaminhado ao sistema penal, onde deverá cumprir a pena imposta pela Justiça.