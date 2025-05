Duas pessoas são autuadas por porte ilegal de arma de fogo em Ourilândia do Norte; um deles é PM

A Polícia Civil investiga o caso de um policial militar e de um segundo homem que foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em Ourilândia do Norte, sudeste do Pará. O caso aconteceu na tarde da última terça-feira (20). Segundo as informações iniciais, o proprietário de uma fazenda teria acionado a PC e informado que dois suspeitos encapuzados e armados teriam invadido o local.

“A Polícia Civil informa que os suspeitos, sendo um policial militar, foram apresentados na delegacia de Ourilândia do Norte, onde foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo”, comunicou. Já a Polícia Militar disse em nota que a Corregedoria da Corporação acompanha o caso. “O agente continua preso e será apresentado em audiência de custódia. A PM destaca que será instaurado um Processo Administrativo Disciplinar para avaliar a conduta do policial e decidir sobre sua permanência na instituição”, informou.

Conforme os relatos preliminares, o proprietário da fazenda, que fica a cerca de 45 km do município de Tucumã, informou sobre a presença dos dois suspeitos no local e a PC enviou uma equipe para verificar a situação. O denunciante informou como eram os carros usados pelos suspeitos e as placas dos veículos. Os suspeitos teriam feito ameaças ao proprietário da fazenda e depois saíram do local.

VEJA MAIS

Houve uma ação para localizar os suspeitos. O PM e o segundo homem foram encontrados na vicinal Madalena, na zona rural, aproximadamente 15 km de Ourilândia. Durante a abordagem aos veículos, os suspeitos teriam desobedecido à ordem policial de parada e foi necessário que os agentes realizassem um disparo de advertência. Logo depois, os suspeitos se renderam, deitando-se ao solo com as mãos na cabeça.

Em um dos veículos, os agentes encontraram três armas de fogo de diferentes tipos; carregadores de pistola e CTT .40; facas; capa de colete da PM; capa de colete civil; um RG militar e uma CNH; e duas balaclavas. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Ourilândia, para as providências legais cabíveis.