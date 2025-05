Belém: PM suspeito de matar passageiro e motociclista por engano é solto da cadeia

Márcio Prestes Moreira, soldado da Polícia Militar do Pará (PMPA), foi solto da cadeia nesta terça-feira (13/5). Ele havia sido preso no dia 14 do mês passado por suspeita de matar a tiros, por engano, o passageiro Jackson Maciel de Moraes, de 24 anos, e o motociclista William Barbosa de Souza, 29. O caso ocorreu em 7 de abril deste ano, no bairro do Marco, em Belém.

As vítimas estavam em uma motocicleta na travessa Barão do Triunfo, entre as avenidas Almirante Barroso e Romulo Maiorana, quando foram atingidas por disparos efetuados pelo policial. Jackson morreu no local. William chegou a ser socorrido, e morreu no dia seguinte.

A denúncia do Ministério Público do Pará (MPPA) foi enviada ao Poder Judiciário na semana passada, na quarta-feira (7/5). O juiz Edmar Silva Pereira, titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, acolheu o pedido do MPPA de revogar a prisão preventiva de Márcio e expediu o alvará de soltura do militar. Na decisão, o magistrado destacou que “os motivos ensejadores da prisão preventiva não mais subsistem”.

VEJA MAIS

Caso Moreira não compareça a todos os atos processuais que for convocado, se ausente da comarca ou do país sem autorização prévia da Justiça, ou então mude de endereço e não comunique ao juízo, ele pode ter uma nova prisão preventiva decretada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PMPA e aguarda retorno.

O caso

No dia do crime, uma mulher havia sido vítima de assalto e gritou por socorro. Jackson e William, que estavam de moto a caminho do trabalho, teriam seguido o assaltante para tentar recuperar o celular roubado. O policial, que estava à paisana, ouviu os gritos e teria confundido os dois homens com os criminosos. O soldado efetuou os disparos e fugiu do local.