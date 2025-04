Homem morre baleado ao ser confundido com assaltante no bairro do Marco, em Belém

Jackson Maciel de Moraes morreu ao ser baleado na tarde desta segunda-feira (7) por um suposto policial à paisana na travessa Barão do Triunfo, entre as avenidas Almirante Barroso e Romulo Maiorana, em Belém. Conforme as informações iniciais, a vítima foi confundida com um suposto assaltante em fuga. Um segundo suspeito foi preso. O condutor da moto de aplicativo em que Jackson estava também foi baleado e socorrido.

As primeiras informações são que tudo ocorreu por volta de 15h. Testemunhas relataram que uma mulher foi assaltada na Almirante Barroso e o suspeito correu para a Barão do Triunfo. A vítima correu atrás do suspeito e gritou várias vezes que havia sido assaltada. Neste momento, Jackson passava pelo local com um motorista de aplicativo. Eles romperam seguindo o suspeito de assalto.

Na situação, um homem armado (suposto policial) que também passava pelo local em um carro ouviu os gritos e teria feito vários disparos contra Jackson e o motorista por aplicativo, após confundir os dois com o autor do assalto. Jackson foi socorrido no local, mas não resistiu e morreu. O condutor da moto foi socorrido por uma ambulância e encaminhado para o Pronto Socorro da 14 de março.

O suspeito do assalto foi detido minutos depois por uma viatura que passava pelo local. Ele teria dito aos policiais que era uma pessoa em situação de rua e que estava sozinho quando pegou o celular da mulher. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia do Marco. O médico José Guataçara, que atende em uma clínica próxima ao local e que também é responsável pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Belém, esteve no local e ajudou no socorro aos dois homens baleados.

“Eu estava chegando na clínica, até fiquei preocupado pois pensei que era alguma coisa aqui, algum assalto. Depois que percebi a situação, vi a viatura do Samu atendendo o rapaz que estava em estado mais grave. Fui até lá e ajudei também. Tentaram reanimar ele, o pessoal do Samu fez a intubação ainda no meio da rua mesmo, fez oximetria e tudo o que tinha que ser feito. Reanimaram, fizemos uma massagem cardíaca, mas infelizmente ele foi a óbito”, relatou o médico. Segundo José Guataçara, o segundo baleado, que conduzia a moto, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro.

Segundo os peritos da Polícia Científica, Jackson foi atingido por dois disparos. Foi constatado que a vítima tinha uma perfuração nas costas, que atravessou a lateral direita do tórax, e uma perfuração de defesa na mão. A lesão na mão, segundo a perícia, mostra que a vítima fez um movimento de defesa ao ver que seria baleada.

na mão, a gente chama de lesão de defesa. Justamente é um ato de defesa na pessoa do na hora do ataque. Além disso, foram encontrados três vestígios balísticos compatíveis com munição .40.

Em nota, a Polícia Civil informou que um suspeito teria roubado um celular e acabou perseguido por dois homens em uma motocicleta. “Uma terceira pessoa que estava em um carro atirou contra a dupla na moto, acreditando que eles fossem criminosos. Jackson Maciel de Moraes morreu no local. O segundo ocupante da moto foi encaminhado ao hospital. O suspeito do roubo foi pego pela população e preso em flagrante na Delegacia do Marco. Testemunhas são ouvidas e imagens de câmeras de segurança analisadas para identificar e localizar o condutor do carro”, comunicou.