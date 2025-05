Polícia procura por homem suspeito de violentar sexualmente adolescente em São Miguel do Guamá

A polícia procura por um homem suspeito de ter violentado sexualmente uma garota de 12 anos na segunda-feira (12/5), no município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. Por volta das 11h, uma guarnição do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) foi acionada ao caso pelo pai da vítima. Logo depois, a PM comunicou o Conselho Tutelar sobre o ocorrido.

Os militares do 42º BPM realizaram rondas no local onde o crime aconteceu e ainda conseguiram avistar o suspeito. Porém, ele conseguiu fugir dos agentes após entrar em uma área de mata. A Polícia Militar segue atrás dele.

A Redação Integrada de O Liberal solicita um posicionamento do caso à Polícia Civil e também para o Conselho Tutelar. Segundo a PC, o caso é investigado sob sigilo pela delegacia de São Miguel do Guamá.