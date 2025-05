Dupla é presa por suspeita de envolvimento no sumiço de homem no interior do Pará

Dois homens, de nomes não revelados, foram presos pela Polícia Civil na tarde de segunda-feira (12/5), suspeitos de envolvimento no sumiço de Joelson Barros dos Santos. Segundo a PC, a vítima sumiu no dia 9 de agosto de 2020, em Maracanã, município no nordeste do Pará. À época o inquérito foi arquivado devido a falta de elementos conclusivos. No entanto, após novas diligências, testemunhas foram localizadas e indicaram o envolvimento de dois homens no caso, que agora é tratado como homicídio e ocultação de cadáver.

A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva dos sujeitos e os mandados foram cumpridos nesta data. Ambos os presos estão agora à disposição da Justiça, enquanto as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime. As autoridades não revelaram as circunstâncias do desaparecimento de Joelson.

Conforme o Código Penal Brasileiro (CPB), a pena para quem matar alguém pode chegar até 30 anos de reclusão, dependendo da forma como o crime for feito. Para ocultação de cadáver, o CPB pune de um a três anos de reclusão, e multa.