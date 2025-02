Polícia Civil do Rio acredita em desaparecimento voluntário de jornalista britânica

A Polícia Civil do Rio acredita que a jornalista britânica Charlotte Alice Peet, de 32 anos, desaparecida desde o dia 8, tenha sumido de forma voluntária. Charlotte não dá notícias à família e aos amigos desde o início do mês, mas a polícia descobriu que ela se hospedou em dois hostels da zona sul do Rio depois disso. Ainda de acordo com as investigações, ela teria saído do segundo estabelecimento na última segunda-feira, 24, sozinha e saudável.

Uma amiga norte-americana de Charlotte que mora no Rio foi quem informou o sumiço à polícia. Ela contou que no dia 8 recebeu mensagem da britânica informando que estava em São Paulo, seguiria para o Rio e precisaria de um lugar para se hospedar. A americana argumentou que não conseguiria abrigá-la, porque sua casa estava lotada, e elas não se falaram mais.



Poucos dias depois, a família de Charlotte procurou essa amiga para perguntar se tinha notícias da britânica. Os parentes afirmaram ter perdido o contato com a jovem. A americana então procurou a polícia do Rio e denunciou o desaparecimento da jornalista.

Como não havia certeza de que a britânica tivesse saído de São Paulo, a investigação foi transferida para a polícia paulista. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluiu que a jornalista embarcou em um ônibus no Terminal Rodoviário do Tietê, na zona norte da capital paulista, rumo ao Rio de Janeiro.



Por conta disso, a investigação passou então à Polícia Civil fluminense. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros descobriu que Charlotte chegou ao Rio no dia 8 à noite e se hospedou em um hostel em Copacabana, onde permaneceu até o dia 17. Nesse intervalo, também esteve na praia do Leme, no dia 15.



Ao sair do hostel de Copacabana, ela se transferiu para outro, em Botafogo, onde ficou por sete dias - até a última segunda-feira. Na saída, pagou com um cartão de crédito em seu nome, diz a polícia.



Ainda conforme os policiais, a britânica tem dois telefones celulares, um do Brasil e outro da Inglaterra - que seguem funcionando normalmente. O número brasileiro está programado para não receber chamadas.

VEJA MAIS

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp

Diante desse conjunto de dados, os investigadores consideram como hipótese mais provável que a britânica tenha deixado de dar notícias à família e aos amigos por vontade própria. A lei brasileira não considera crime o desaparecimento voluntário. Caso Charlotte seja encontrada, por ter mais de 18 anos, a família será informada, mas não receberá sua localização.