Irmãos são acusados de violentar mulheres sexualmente por mais de 10 anos

Três irmãos foram incriminados pela justiça dos Estados Unidos por envolvimento em um esquema de tráfico sexual. Os gêmeos Alon e Oren Alexander, ambos com 37 anos, e seu irmão Tal, de 38, são acusados de usar suas conexões no setor imobiliário de luxo para abusar de mulheres ao longo de vários anos.

Os irmãos teriam utilizado "engano, fraude e coerção", incluindo a promessa de acomodações luxuosas, para se envolver em atividades de tráfico sexual. Segundo os promotores do distrito sul de Nova York, eles drogavam, agrediam sexualmente e estupravam dezenas de mulheres, se aproveitando da riqueza e status que possuem no mercado imobiliário para criar oportunidades para cometer esses crimes.

As agressões teriam ocorrido entre 2010 e 2021. Oren e Tal são fundadores da imobiliária Official, com escritórios em Miami e Nova York, enquanto Alon estava envolvido na empresa de segurança privada da família. Recentemente, os irmãos haviam sido destacados em um artigo do The New York Times que celebrava seus sucessos no setor imobiliário, incluindo a venda de uma cobertura em Manhattan por 234 milhões de dólares.

Os irmãos atraíam mulheres para festas e eventos, onde as drogavam com substâncias como cocaína, cogumelos e GHB (ácido gama-hidroxibutírico), antes de abusar delas. Eles utilizavam redes sociais, aplicativos de namoro e promotores de festas para recrutar as vítimas, conforme afirmado pelos promotores.

A defesa dos irmãos foi apresentada por Susan Necheles, advogada de Oren, que declarou que seu cliente é inocente e as provas demonstrarão que ele e seus irmãos não cometeram crime algum. As acusações incluem conspiração para tráfico sexual e tráfico sexual por meio de força, fraude ou coação, com penas que podem chegar à prisão perpétua.

Além disso,Tal enfrenta uma acusação adicional relacionada ao tráfico sexual por força, fraude ou coação.

*Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com