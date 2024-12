PC prende homem em flagrante por estupro, ameaça e lesão corporal em Canaã dos Carajás

A Polícia Civil, por meio das equipes da Delegacia de Canaã dos Carajás e da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), prendeu em flagrante um homem por estupro qualificado, violação de domicílio, cárcere privado e furto qualificado, no bairro Ouro Preto, no sábado (7).

Os policiais civis receberam uma denúncia relatando que, no último dia 4, um homem abordou um casal de adolescentes no bairro Estância Feliz, amarrou um deles e cometeu estupro, além de ameaçar e utilizar violência contra ambos.

No dia seguinte, 5, o suspeito invadiu um imóvel, prendeu duas vítimas adolescentes no quarto e abusou de uma delas, ameaçando-as. Posteriormente, invadiu uma casa vizinha e furtou ferramentas e uma caixa de som.

Diante das informações, a equipe policial procedeu com o levantamento de elementos informativos, especialmente imagens de câmeras de segurança, e identificou o suspeito.

Após diligências, o homem foi localizado no bairro Ouro Preto e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para execução das medidas necessárias.

Durante a abordagem, foram apreendidos objetos que indicam a autoria do suspeito nos crimes, e todos os materiais furtados foram recuperados. O homem encontra-se preso e à disposição da Justiça.