Mulher tem casa invadida e sofre tentativa de estupro em Santarém; suspeito foi preso

Um mulher, que não terá o nome revelado, foi vítima de uma tentativa de estupro dentro da própria casa no bairro Diamantino, em Santarém, oeste do Pará. O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (9/10), quando o suspeito entrou no imóvel sem a mulher perceber, a agrediu e tentou praticar o abuso sexual. Moradores da área detiveram o suspeito até a chegada da Polícia Militar.

Conforme as informações iniciais, a vítima foi surpreendida com a presença do suspeito dentro da casa. O homem atacou a mulher, a jogou no sofá e tentou a estrangular. A vítima relatou para as autoridades policiais que conseguiu gritar por socorro e os vizinhos entraram na casa para a salvar do suspeito.

Os moradores retiraram o homem do imóvel da vítima e acionaram a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram os moradores segurando o suspeito. Ainda conforme as informações policiais, o suspeito seria natural de Itaituba e já teria ao menos 10 passagens pela Justiça por diversos crimes. A equipe policial conduziu o detido para a 16ª Seccional Urbana de Polícia de Santarém. Após os procedimentos cabíveis, o suspeito foi encaminhado para o presídio, onde ficará à disposição da Justiça.