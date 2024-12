Suspeito é preso e mais de 120 papelotes de drogas são apreendidos em Oriximiná

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas e mais de 120 papelotes de drogas foram apreendidos pela Polícia Militar no município de Oriximiná, oeste do Pará. A ação ocorreu na segunda-feira (9/12), no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, durante a Operação Festas Seguras.

A ação foi realizada por militares do 41º Batalhão de Polícia Militar. Segundo a PM, os agentes, em conjunto com a Polícia Civil, receberam informações que um foragido da justiça estaria trafegando pela Travessa da Conquista. Uma viatura foi até o local verificar o caso e o suspeito foi localizado. Ao perceber a aproximação dos agentes, o suspeito se evadiu do local e deixou uma mochila para trás. A bolsa continha 136 gramas de substâncias semelhantes à maconha e 176 gramas de substâncias que aparentavam ser cocaína.

Continuando as diligências, os policiais foram informados que na travessa Lauro Sodré estava um homem que comercializava entorpecentes em frente uma residência. A equipe montou uma ação e foi ao local. Quando o suspeito percebeu a aproximação dos agentes, entrou em um veículo para fugir. No entanto, ele foi abordado e capturado. Ao passar pela busca pessoal e veicular, foi encontrado dentro do veículo dois quilos de substâncias que aparentava ser cocaína, 66 gramas de substâncias semelhantes à maconha, 24 gramas de substâncias que aparentemente seria Óxi, um aparelho celular, uma quantia em dinheiro de R$ 75,00 e outros materiais.

O homem e os materiais apreendidos, que juntos somam mais de 120 papelotes, foram conduzidos até a delegacia do local para os devidos procedimentos legais.