Foragido do Pará por tráfico de drogas e assassinato de PM é preso em praia do Rio de Janeiro

Um homem foragido do Pará, identificado como Rangel Roberto dos Santos Mendes, de 35 anos, conhecido como “2R”, foi preso no domingo (8) na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Apontado como chefe do tráfico de drogas no bairro do Telégrafo, em Belém, Rangel também é acusado de envolvimento na morte do sargento da reserva José Antônio Brito Souza, em 2021. Ele já havia sido condenado a 22 anos de prisão.

A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre a Subsecretaria de Inteligência (SSI) da Polícia Militar e o 23º BPM (Leblon), que utilizaram análise de dados, monitoramento e informações do Disque Denúncia para localizar o criminoso. Segundo as investigações, Rangel, considerado uma das principais lideranças do tráfico no Pará, também era responsável por ataques a agentes de segurança pública no estado.

Rangel havia sido preso em 2020 e, após ser transferido para o regime semiaberto, recebeu o benefício de saída temporária em outubro de 2021. No entanto, ele não retornou ao sistema prisional e passou a ser considerado foragido. Ele tinha contra si um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, com condenação de 22 anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio qualificado.

Após a prisão, Rangel foi encaminhado para a 14ª Delegacia de Polícia (Leblon) e, posteriormente, transferido para uma unidade prisional. Ele permanecerá à disposição da Justiça do Pará.