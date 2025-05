Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável em São Francisco do Pará

Policiais civis da Delegacia de São Francisco do Pará, no nordeste do estado, prenderam, na tarde de sábado (26), um homem de 46 anos suspeito de praticar estupro de vulnerável. O suspeito foi autuado, em flagrante, após supostamente ter cometido atos libidinosos contra uma criança de 10 anos.

A prisão ocorreu por volta das 17h30 e foi realizada imediatamente após a denúncia. Segundo a Polícia Civil, o homem não possuía antecedentes criminais. Após os procedimentos na unidade policial, ele passou por audiência de custódia no domingo (27), ocasião em que a prisão foi convertida em preventiva. O caso segue em investigação.