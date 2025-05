Semana do MEI mira em capacitação e oportunidades para COP 30 em Belém

O Sebrae-PA deu início, nesta segunda-feira (26), à 16ª edição da Semana do Microempreendedor Individual (MEI), considerada o maior evento de capacitação voltado a microempreendedores da região Norte. A programação segue até sexta-feira (30), com mais de 430 atividades em todo o estado, incluindo oficinas, palestras, orientação financeira, regularização de débitos e acesso ao crédito.

Segundo o analista do Sebrae-PA e porta-voz do evento, Antônio Romero, o objetivo é apoiar o MEI em diferentes áreas do negócio. “Esse é um momento fundamental. A gente constrói essa programação com temas sobre mercado, inovação, finanças e crédito. Tudo pensado para o público que mais procura o Sebrae em busca de orientações sobre negócio, em busca de orientações sobre como prosperar dentro do mercado”, explica.

“Nosso objetivo é que o MEI esteja preparado para aproveitar a movimentação que a COP vai trazer para a cidade”, afirma Antonio Romero (Wagner Santana)

Neste ano, o evento traz uma novidade: parte da programação foi pensada para preparar os empreendedores para as oportunidades que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), realizada em Belém em novembro, pode gerar em setores como gastronomia, turismo, mobilidade e hospitalidade. “Agora, incluímos espaços temáticos sobre sustentabilidade, hospitalidade, mobilidade e alimentação. São áreas em que os microempreendedores podem se destacar”, afirma Romero.

Empresas como Airbnb, instituições financeiras e influenciadores digitais participam das ações. “Nosso objetivo é que o MEI esteja preparado para aproveitar a movimentação econômica e turística que a COP vai trazer para a cidade”, declara o analista.

Regularização e reestruturação

Segundo Antônio Romero, a inadimplência é uma das principais preocupações dos microempreendedores que buscam na Semana do MEI orientações sobre como regularizar dívidas e lidar com cobranças que comprometem a continuidade dos negócios. “É fundamental que aproveitem a semana para buscar orientação, renegociar dívidas e manter o negócio funcionando”, afirma.

Foi o que motivou a microempreendedora Ediane Martins, apresentadora e diretora de um programa de TV local, a participar do evento. “Atrasos nos pagamentos do MEI dificultaram meus planos. Tenho uma equipe e preciso investir em equipamentos, mas as pendências me impedem”, relata. Durante a programação, ela buscou orientação para regularizar a situação e ampliar seu negócio. “As palestras estão me ajudando a entender como melhorar o que já faço.”

“Atrasos nos pagamentos do MEI dificultaram meus planos" afirma Ediane Martins. (Wagner Santana)

Preparação para novas oportunidades

Já a empreendedora Maria Barbosa, que atua na área de buffets desde 2011, também vê na COP 30 uma chance de ampliar sua atuação. “Já estou fazendo curso de inglês e vamos contar com intérpretes para vender nossos produtos a quem vier de fora”, conta. Ela considera a Cozinha Show um dos pontos altos da programação e destaca a importância das palestras. “O Sebrae tem nos dado mais visibilidade e apoio. Hoje estamos mais preparados.”

Maria Barbosa vê na COP 30 uma chance de ampliar sua atuação (Wagner Santana)

Panorama do evento

A Semana do MEI tem programação gratuita e híbrida, com atividades presenciais nas sedes do Sebrae e espaços parceiros nos 144 municípios do Pará, além de capacitações online pela plataforma pa.loja.sebrae.com.br.

Entre os destaques desta edição estão a Arena Agência Digital Sebrae, com conteúdos sobre marketing digital, marketing de influência e criação de conteúdo; a 1ª Semana MEI Sustentável, com ações voltadas à gestão de resíduos e empreendedorismo ambiental; o Espaço Acredita MEI, com foco em serviços financeiros e acesso ao crédito, especialmente para mulheres; e o Pavilhão Conexões MEI, dedicado à inovação e setores estratégicos para a COP 30.

Nesta terça-feira (27), a programação terá ações voltadas para os MEI’s que atuam como motoristas de aplicativo, afroempreendedorismo, fotografia de produtos e serviços criativos, hospedagem (MEI como anfitrião e MEI sustentável). Outro destaque será o Encontro Sebrae com catadores de materiais recicláveis, o uso da Inteligência Artificial para atrair clientes, uso de IA nos pequenos negóios, MEI e as Redes Sociais e a utilização do Canvas. Na Cozinha Show teremos a Mariscada Paraense.

Microempreendedores buscam orientações para regularizar dívidas e lidar com cobranças que comprometem a continuidade dos negócios. (Wagner Santana)