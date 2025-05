Sebrae realiza a 16ª Semana do MEI em Belém com foco em capacitação; veja como participar

Entre os dias 26 e 30 de maio de 2025, o Sebrae realizará a 16ª edição da Semana do Microempreendedor Individual (MEI), considerado o maior evento regional voltado à capacitação e aos negócios para esse público. A abertura oficial será no dia 26, às 9h, na sede da instituição, localizada na Avenida Municipalidade, nº 1461, em Belém.

Neste ano, a programação ganha ainda mais relevância ao se conectar com as oportunidades trazidas pela realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), prevista para novembro, também na capital paraense. Ao longo da semana, serão promovidas mais de 430 capacitações em todo o estado, abordando temas fundamentais para o fortalecimento dos microempreendedores, além de atendimentos voltados à formalização, orientação empresarial e negociação de débitos.

Em Belém, a programação inclui uma feira de negócios com 27 estandes — 10 destinados ao setor alimentício e 17 à economia criativa. O espaço contará ainda com praça de alimentação, área dedicada ao artesanato, exposição de plantas e flores, espaço kids, cozinha show e ambientes específicos para capacitações. O público também terá acesso a atendimentos especializados, realizados por profissionais e representantes de instituições parceiras, como Banpará, Cresol, Banco da Amazônia, Sicredi e Ceape.

VEJA MAIS

Arena Digital, sustentabilidade e crédito para mulheres

Entre os destaques desta edição está a Arena Agência Digital Sebrae, criada para apoiar os MEI na ampliação de sua presença no ambiente digital. Reconhecendo a crescente importância do marketing online, o Sebrae reunirá especialistas como Marcus Tonin, Gisele Rosa e Érika Moraes, que compartilharão estratégias sobre marketing digital, marketing de influência e criação de conteúdo. A programação inclui ainda capacitações voltadas a influenciadores digitais, sejam iniciantes ou já estabelecidos, além de uma palestra sobre o uso do aplicativo Canva, ferramenta essencial para produção de materiais de divulgação.

Outra novidade desta edição é a 1ª Semana MEI Sustentável, iniciativa que visa fortalecer o empreendedorismo aliado às práticas ambientais responsáveis. O espaço promoverá ações como coleta de resíduos e comercialização de produtos recicláveis, estimulando a conexão entre microempreendedores, cooperativas de catadores e especialistas em sustentabilidade.

O evento contará também com o Espaço Acredita MEI, direcionado a serviços financeiros e orientação sobre linhas de crédito e inclusão bancária. Nesse ambiente, representantes de instituições parceiras apresentarão opções de crédito aos microempreendedores. Um dos focos será o atendimento a mulheres empreendedoras, com destaque para o FAMPE 100%, um fundo que oferece garantia total nas operações de crédito realizadas por mulheres. No Pará, essa linha de crédito será operada por Banpará, Cresol e Sicredi, com o objetivo de ampliar a inclusão financeira e oferecer condições mais acessíveis.

Além disso, o Pavilhão Conexões MEI será um espaço dedicado ao networking e à inovação, com uma programação que inclui workshops, palestras e capacitações voltadas a nichos estratégicos relacionados à COP 30.

Como participar do evento

As inscrições para a Semana do MEI são gratuitas e podem ser realizadas pelo site pa.loja.sebrae.com.br, pelo telefone 0800 570 0800, nos pontos de atendimento do Sebrae ou em espaços parceiros, como as Salas do Empreendedor, presentes em diversas regiões do estado.

Para mais informações e detalhes sobre a programação, os interessados podem entrar em contato com a Assessoria de Comunicação do Sebrae no Pará pelo telefone (91) 98406-9229.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia