Mais de 20 mil visitantes: último dia da ‘Semana S’ celebra inovação, inclusão e capacitação no Pará

Com um público estimado em mais de 20 mil pessoas nos dois dias, a Semana S chega ao fim neste sábado (17/05) no Sesc Doca, em Belém, com uma programação vibrante e multidisciplinar. O evento, que integra as ações do Sesc, Senac e Fecomércio, com apoio dos Sindicatos Empresariais, comemorou os 80 anos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), oferecendo atividades gratuitas voltadas para educação, cultura, saúde, lazer, tecnologia e mercado de trabalho.

Com ambientes imersivos, oficinas, atendimentos gratuitos e atrações culturais, a Semana S destacou o papel do Sistema Comércio na qualificação profissional e no fortalecimento da economia local.

Um sistema integrado para transformar vidas

Para Lúcia Cristina Lisboa, assessora econômica da Fecomércio, a Semana S representa a força da união entre as instituições que compõem o Sistema Comércio.

“Esse é um evento integrado: Fecomércio, sindicatos e os braços sociais do Sesc e Senac. Ao trazer os sindicatos empresariais para junto das ações, estamos contribuindo diretamente para o fortalecimento do setor de comércio e serviços, o maior gerador de emprego, renda e tributos do estado”, afirmou.

Mais do que celebrar os 80 anos da CNC, a Semana S também foi uma vitrine das ações estratégicas do sistema no Pará. “Estamos mostrando como o trabalho institucional pode contribuir de forma concreta com o desenvolvimento socioeconômico”, completou Lúcia.

Lúcia Cristina Lisboa. (Foto: Wagner Santana)

Primeiro dia: sucesso de público e experiências educativas

De acordo com Fábio Silva, gerente de assistência do Sesc, o evento superou as expectativas já no primeiro dia, com mais de 10 mil check-ins registrados. “Foi um sucesso total. Tivemos atrações nos nossos programas de assistência, saúde, lazer, cultura e educação”, destacou.

Fábio Silva. (Foto: Wagner Santana)

A programação incluiu desde apresentações de bandas e rodas de carimbó, até atividades lúdicas como cubo mágico interativo e mesas digitais.

“Também tivemos a feira criativa com expositores diversos, inclusive idosos, mostrando joalheria sustentável. É uma mostra do que o Sesc e o Senac têm de melhor: acolhimento, cultura e transformação”, afirmou Fábio.

Arena Senac: tecnologia e qualificação em destaque

A Arena Senac foi um dos pontos mais visitados da Semana S, segundo Patrízia Galiza, gerente de desenvolvimento educacional do Senac.

“Tivemos esgotamento de atendimentos nas tendas de beleza, saúde, estética e nutrição. Mas o grande destaque foi o ambiente de tecnologia imersiva, com realidade aumentada e virtual, que encantou o público”, relatou.

O espaço contou com a simulação de uma casa inteligente operada por comando de voz, além de gamificação e orientação profissional.

“Estamos mostrando que o Senac está pronto para qualificar pessoas para os desafios do mercado. A educação profissional pode transformar vidas e esse é o nosso objetivo aqui”, afirmou Patrízia.

Patrízia Galiza. (Foto: Wagner Santana)

Ela destacou ainda que a expectativa para este sábado é que mais de 10 mil pessoas estejam no evento, e que o atendimento do banco de oportunidades, voltado para empregabilidade e empreendedorismo, teve grande adesão. “Nossa equipe está orientando desde empresários até ONGs sobre como o Senac pode ajudar com capacitação sob medida”, concluiu.

Olhar jovem: tecnologia, acolhimento e inspiração

Entre os milhares de visitantes, o aluno Vinícius Santos foi um dos muitos jovens impactados pelas experiências oferecidas. Fascinado pela Arena Game, ele contou como o evento despertou novas possibilidades.

“Achei tudo bem acessível e imersivo. É um espaço onde a gente pode se sentir em casa e se reconhecer no Senac, no Sesc”, afirmou.

Vinícius participou de oficinas de robótica e realidade virtual e aprendeu, segundo ele, habilidades que pode usar futuramente.

Vinícius Santos. (Foto: Wagner Santana)

“Aprendi a montar projetos de robótica e vi como isso pode ser útil. Com certeza quero fazer um curso aqui”, disse entusiasmado. “O evento nos acolhe e mostra que temos potencial. Voltaria várias vezes.”