Ofertas exclusivas em automóveis no Mega Auto Feirão termina neste domingo , em Belém

O Mega Auto Feirão de Fábrica 2025 encerra neste domingo (18), após quatro dias de ofertas exclusivas no Hangar Centro de Convenções. O evento contou com a participação inédita das principais concessionárias nesta edição, o que permitiu a oferta de carros novos e seminovos. Este ano, a novidade permitiu a negociação direta entre compradores e concessionárias, com condições especiais em carros novos e seminovos, que vão do parcelamento da entrada no crédito a taxa zero.

Mauro Cleber, organizador do evento, destaca a facilidade de poder negociar preços e vantagens em diferentes marcas no mesmo ambiente como um dos pontos fortes da feira. Além disso, os valores e os descontos mais atraentes, foram pensados e ofertados apenas para a ocasião.

“São dez anos que a gente realiza Feirão e esse é diferente porque a gente está fazendo um Feirão só de concessionárias. Não tem a loja de seminovos que a gente chama como ‘loja de rua’, é só de concessionária”, enfatiza.

Os consumidores que passaram pelo evento encontraram preços a partir de R$ 37 mil, no caso dos semi-novos, e R$ 70 mil para os novos. Já as cinco marcas de motos que também marcaram presença no evento ofertam preços a partir de R$ 11 mil em média. Todos os valores variam conforme modelo, marca e negociação de cada veículo.

O organizador também destaca as condições especiais nas negociações. Isso porque as vantagens para os consumidores que aproveitaram o feirão, variam desde a entrada parcelada no cartão de crédito até a compra com taxa zero. E, além da facilidade de negociar, as garantias e revisões estão inclusas em algumas propostas das concessionárias.

“Outra vantagem que você vai ter aqui, o carro novo tem garantia de fábrica e o carro seminovo tem a garantia da concessionária. Você não vai ter dor de cabeça, para correr de um lado par ao outro atrás disso. A concessionária vai dar a garantia em caso de algum problema no seu carro. E, as motos também tem garantia de 3 anos, às vezes até mais”, afirma.

A movimentação da feira automotiva costuma, segundo o organizador, alcançar um fluxo muito maior no fim de semana, em especial no domingo. Apesar de ser o último dia para negociar, as atividades começam às 9h, só se encerram por volta das 21h. No total, cerca de treze concessionárias de carro participaram desta edição e cinco de motos. Na avaliação de Mauro, o evento é pensado para atender a todos os gostos e bolos.

“Cada concessionária aqui tem o seu carro top de linha e também tem aquele carro menor, mais compacto que cabe no seu bolso e é como eu disse, seminovo a partir de R$ 37 mil e carro novo a partir de R$ 70, mas vai até R$ 500 mil. Depende do seu bolso, depende da sua condição e depende do tamanho do seu sonho”, conclui.