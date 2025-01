Venda de automóveis deve crescer 5% em 2025

O mercado automotivo brasileiro deve continuar em expansão em 2025, com previsão de crescimento de 5% nas vendas de veículos, segundo estimativas da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Essa projeção aponta para um total de 2,77 milhões de unidades comercializadas, o que inclui carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. A expectativa coloca o mercado próximo ao patamar de 2019, último ano antes da pandemia, quando as vendas alcançaram 2,79 milhões de veículos.

O avanço previsto para 2025 segue o crescimento expressivo registrado em 2024, quando as vendas de veículos novos aumentaram 14,1%, totalizando 2,63 milhões de unidades. Esse crescimento refletiu um ano de reaquecimento econômico e investimentos na modernização do setor, além de um crescente interesse por veículos sustentáveis, como os elétricos.

Destaques regionais em 2024

Na região Norte, o mercado automotivo também mostrou força em 2024, especialmente com o aumento da adesão aos carros elétricos. Belém foi responsável pela venda de 1.255 unidades desses veículos, representando 19,6% do total comercializado na região, enquanto Manaus liderou com 2.017 unidades, ou 31,6% das vendas. O interesse por veículos sustentáveis na região reflete uma tendência global e foi impulsionado por iniciativas ambientais e pelos preparativos para a COP-30, que ocorrerá em Belém em 2025.

Perspectivas para 2025

Para este ano, a Fenabrave projeta que as vendas de carros de passeio e utilitários leves cresçam 5%, chegando a 2,61 milhões de unidades. No segmento de caminhões, o aumento esperado é de 4,5%, totalizando 127,6 mil unidades. Já o mercado de ônibus deve ter um crescimento de 6%, com 29,3 mil unidades previstas para venda.

O setor de motocicletas também merece destaque. Com um aumento projetado de 10%, as vendas devem atingir 2,06 milhões de unidades em 2025. Esse número reflete a crescente demanda por veículos de duas rodas, impulsionada por fatores como o custo-benefício e a agilidade no trânsito.

Desafios e oportunidades

Apesar das perspectivas positivas, o crescimento esperado para 2025 indica uma desaceleração em comparação ao avanço de 2024, em linha com a tendência de desaquecimento da economia brasileira diante dos juros elevados. No entanto, a consolidação de tecnologias sustentáveis e o aumento da produção nacional, que cresceu quase 11% no ano passado, podem mitigar parte desses desafios.