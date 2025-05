COP 30: faculdade de Belém oferece capacitação gratuita e aberta ao público

Com foco na COP 30 e no protagonismo da Amazônia, uma faculdade localizada no bairro da Batista Campos, em Belém, realiza até o dia 15 de maio a Semana Acadêmica de Cursos, com o tema "COP 30: Amazônia no centro do mundo". A programação é gratuita e aberta ao público, reunindo palestras, exposições e projetos de extensão que discutem os impactos e as oportunidades da conferência da ONU sobre mudanças climáticas, prevista para acontecer em 2025 na capital paraense.

A iniciativa também apresenta soluções tecnológicas, sociais e ambientais voltadas à região amazônica. Entre as atividades do evento, estão palestras, oficinas práticas, visitas técnicas e exposições temáticas. Os temas são de diversas áreas do conhecimento e incluem direito ambiental, inteligência artificial aplicada ao clima, design sustentável, saúde pública e inovação na Amazônia.

Os encontros também contam com a participação de professores, pesquisadores, profissionais convidados e estudantes, que também apresentam projetos de extensão desenvolvidos dentro da instituição e em espaços externos, como a Usina da Paz do Bengui e o Porto Futuro 2.

A iniciativa reforça o compromisso com a formação cidadã e o engajamento ativo na agenda socioambiental amazônica."O objetivo do evento é preparar os estudantes para pensar, dentro de suas áreas de conhecimento, em soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios ambientais. Nesse 2025 estamos com uma oportunidade ímpar: discutir a importância da COP 30 para a Região Amazônica. Temas como Sustentabilidade, mudanças climáticas e a nossa relação com o meio ambiente estarão em pauta durante esses cinco dias", diz Adriano Remor, diretor da Faci Wyden.

Como participar?

Os interessados em participar podem comparecer diretamente ao evento, sem necessidade de inscrição prévia. Será disponibilizada uma lista de presença para os participantes, que também poderão solicitar certificado.

Serviço

Semana Acadêmica

Data: 12 a 15 de maio de 2025

Local: Faci Wyden, na travessa dos Tupinambás, nº 461, bairro da Batista Campos, em Belém

Evento gratuito e aberto ao público, com certificação.