Mais de 7 mil peças estarão à venda em evento de moda sustentável

Para comemorar a chegada do mês junino e as festividades características do período, o Encontro de Brechós Bora Garimpar Belém (BGB) realizará uma programação especial no próximo domingo (1), unindo gastronomia, programação infantil e músicas de festas juninas. O evento é uma oportunidade para encontrar peças únicas, cheias de história e estilo, de uma forma financeiramente acessível, sustentável e com impacto positivo na economia local.

A edição especial Circular do BGB faz parte da programação do Projeto Circular Campina Cidade Velha, que promove um circuito cultural como forma de revalorizar a área histórica da capital paraense, unindo diversas linguagens artísticas e da economia criativa. Mais de 7 mil peças de proprietárias de brechós digitais estarão disponíveis no dia, oferecendo uma oportunidade única para quem deseja garimpar um presente sustentável, acessível e cheio de afeto.

Comprar no brechó é um ato de amor — não só para quem recebe, mas também para o planeta e para quem vende. O mercado de brechós é majoritariamente formado por mulheres empreendedoras, e cada peça garimpada ajuda a fortalecer essas redes, movimentando o comércio consciente e o empreendedorismo feminino.

O Memorial dos Povos, na Sala Vicente Sales, já foi cenário de edições anteriores do evento, e foi escolhido novamente para sediar a edição. Além de adquirir roupas e acessórios de forma sustentável, também será possível vivenciar um dos espaços culturais mais belos de Belém. O evento irá contar também com uma feira de gastronomia, músicas juninas e programação infantil.

Com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Belém (Setur), o Bora Garimpar Belém promove o empreendedorismo feminino no campo da moda sustentável, estimula o debate sobre consumo consciente e se alinha às discussões globais sobre sustentabilidade — especialmente na preparação para a COP30.

O Bora Garimpar é um encontro itinerante de brechós, idealizado por Ana e Alex Gibson, entusiastas da moda sustentável e circular. O projeto visa não apenas proporcionar um senso de pertencimento em espaços culturais da cidade, mas também impulsionar o mercado local com mulheres empreendedoras dedicadas à moda circular, sustentável e autoral.

Confira os detalhes do evento

Local: Memorial dos Povos – Sala Vicente Sales

Endereço: Av. Governador José Malcher, nº 257 – Bairro Nazaré

Expositoras: Mais de 40 lojas de brechós (moda circular e autoral)

Data: 01/06, domingo

Horário: Das 10h às 17h

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade