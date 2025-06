Livros de colorir, 'Bobbie Goods' viram febre no Brasil e se consolidam como aliados na saúde mental

Em um tempo dominado por telas, onde tudo acontece no ritmo frenético das notificações, um movimento silencioso e colorido tem ganhado força entre crianças, adolescentes e até adultos no Brasil. São os livros de colorir da coleção Bobbie Goods, que começaram como uma tendência no TikTok e hoje se tornaram muito mais do que um hobby: funcionam como instrumento de relaxamento, autocuidado e até de apoio terapêutico.

A estudante Sofia Lucena de Moraes, de 12 anos, é uma das apaixonadas pela prática. Ao lado da mãe e da irmã, ela transforma folhas brancas em verdadeiros quadros cheios de cor e significado. “Pintar me faz relaxar. É um hobby que me deixa mais calma”, conta. Foi nas redes sociais e dentro de casa que ela descobriu os livros. “Minha irmã imprimiu umas páginas e depois a gente foi atrás do livro. Todo mundo aqui em casa gostou. A gente senta, pinta e relaxa junto”, conta a adolescente.

Sofia Lucena usa o lazer como terapia (Foto: Carmem Helena / O LIberal)

A mãe, Isabel Cristina Rodrigues de Lucena, percebe na prática os benefícios. “A pintura é um momento de concentração, de foco e também de relaxamento. A Sofia tem um ritmo acelerado, está em investigação para diagnóstico de ansiedade e TDAH. A gente percebe que ela se acalma, desacelera. É uma forma de cuidar da saúde mental sem nem perceber que está cuidando”, explica.

O envolvimento, segundo Isabel, ultrapassa a criança. “O celular muitas vezes isola, mas com os livros de pintura é o contrário. Todo mundo quer participar, vira um momento em família, algo afetivo, que aproxima”, completa a mãe.

Ao lado da mãe, Isabel, Sofia transforma o momento da pintura em uma atividade de afeto e relaxamento (Foto: Carmem Helena / O LIberal)

Mais que passatempo, uma ferramenta terapêutica

O psicólogo escolar Ramon Lima observa de perto esse movimento tanto no ambiente clínico quanto escolar. Para ele, os livros de colorir da coleção Bobbie Goods são mais do que moda. “Eles ajudam crianças e adolescentes a desenvolverem habilidades manuais e cognitivas, além de resgatarem a interação social de forma mais espontânea, reduzindo o excesso das conversas virtuais”, analisa.

Na prática clínica, Ramon explica que os livros também auxiliam na avaliação e desenvolvimento de aspectos como coordenação motora, percepção, criatividade e, principalmente, concentração. “Junto de outras ferramentas, como massinha de modelar, jogos de tabuleiro e de memória, eles têm impacto direto na diminuição dos níveis de ansiedade, que infelizmente vêm crescendo muito nesse público”, destaca.

Concentrada, Sofia colore uma das páginas e aproveita os benefícios terapêuticos da prática (Foto: Carmem Helena / O LIberal)

A febre dos livros Bobbie Goods

Criada pela ilustradora e designer norte-americana Bobbie Goods, a coleção ficou conhecida mundialmente por seus traços delicados, com cenários fofos, personagens simpáticos e estéticas que combinam conforto e fantasia. No TikTok, são milhões de visualizações de vídeos em que usuários mostram suas páginas sendo pintadas, compartilham combinações de cores e técnicas e até dão dicas de onde comprar os livros.

O sucesso chegou ao Brasil com força: além dos livros oficiais, marcas licenciadas, como a própria Hello Kitty, passaram a lançar edições próprias no mesmo estilo, ampliando o fenômeno.

“Na escola, ainda não virou febre, mas eu sei que tem colegas que também têm. E, na internet, todo mundo fala disso”, confirma Sofia, que hoje já tem mais de um livro da coleção.