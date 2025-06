com foco na cop 30, marituba realiza semana do meio ambiente entre os dias 3 e 6 de junho

Com o tema “Menos Plástico, Mais Vida”, a Prefeitura de Marituba realiza, entre os dias 3 e 6 de junho, a Semana do Meio Ambiente 2025. A programação inclui palestras, imersões ecológicas, plantios simultâneos de mudas, blitz educativa e ações de conscientização em feiras livres, com foco na preparação do município para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada em Belém no próximo ano.

O evento é promovido pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Educação. A abertura da programação, nesta terça-feira (3), na Câmara Municipal de Marituba, será marcada pelo workshop "Fortalecimento das políticas públicas de Educação Ambiental rumo à COP 30”, com participação de especialistas e assinatura da carta compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A semana também conta com atividades como trilhas ecológicas no Refúgio de Vida Silvestre de Marituba (REVIS), plantios em diversos bairros e a blitz ambiental "Menos Plástico, Mais Vida", na BR-316.

VEJA MAIS:

Coleta seletiva

Segundo a secretária de Meio Ambiente, Renata Novaes, a Semana do Meio Ambiente reforça o protagonismo de Marituba no cenário regional. “Estamos em um ano-chave para o meio ambiente, com a COP 30 batendo à porta, e Marituba tem um papel de destaque na Região Metropolitana de Belém”, disse.

“Cerca de 60% do nosso território está inserido em áreas de conservação, como o REVIS, e seguimos fortalecendo ações como a coleta seletiva e a educação ambiental para mobilizar toda a sociedade”, afirmou a secretária de Meio Ambiente.

A coleta seletiva no município é realizada com apoio de cooperativas e ações de sensibilização nas escolas e feiras. Durante a semana, estudantes, professores, servidores, lideranças comunitárias e a população em geral serão envolvidos diretamente nas atividades. De acordo com a ONU, mais de 400 milhões de toneladas de plástico são produzidas por ano no mundo, sendo que cerca de metade é de uso único. A entidade alerta que entre 19 e 23 milhões de toneladas acabam entrando nos ecossistemas aquáticos anualmente. A campanha de Marituba busca ampliar a consciência sobre esses impactos e promover mudanças de hábitos sustentáveis.