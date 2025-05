Marituba realiza encontro para debater educação ambiental rumo à COP 30

O “Fortalecimento das Políticas Públicas de Educação Ambiental Rumo à COP 30” será tema de um workshop da Prefeitura de Marituba, que será realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Marituba (Semmas) no dia 3 de junho, na Câmara Municipal dos Vereadores. O encontro será realizado durante a Semana do Meio Ambiente de 2025 e contará com a presença do diretor do Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Marcos Sorrentino, e de outras autoridades.

Programação Detalhada e Assinatura da Carta de Adesão

A programação começa às 8h30 com o credenciamento e café de boas-vindas. Às 9h, será realizada a abertura oficial do encontro que promoverá um diálogo abrangente entre diversos setores, com a presença de prefeitos, representantes da Secretaria de Meio Ambiente, do Poder Legislativo, de empresas, de cooperativas, além de líderes comunitários.

Na sequência, às 9h30, Marcos Sorrentino ministrará a Palestra Magna sobre "Agenda 2030 e os ODS nos Municípios". Às 10h30, terá início o “Painel de Boas Práticas e Implementação dos ODS nos Municípios". Às 11h30, com o lançamento e a leitura pública da Carta Compromisso, seguida pela assinatura do documento pelos representantes municipais. Este ato formaliza o compromisso do município com o desenvolvimento justo, inclusivo e sustentável de forma participativa.

No período da tarde, a partir das 13h30, serão realizadas oficinas temáticas, focando em como integrar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ao plano de governo, com eixos como: ODS na Educação, ODS na Saúde, ODS e Meio Ambiente e ODS e Desenvolvimento Sustentável. Às 15h30, haverá a apresentação das propostas elaboradas nas oficinas. O encaminhamento e a formação do comitê de integração regional de acompanhamento dos ODS será às 16h30. O encerramento da programação, às 18h, contará com um coffee break e atração cultural.

Serviço:

Evento: Workshop: Fortalecimento das Políticas de Educação Ambiental Rumo à COP 30

Data: 3 de junho de 2025

Horário: Das 8h às 18h

Local: Câmara Municipal dos Vereadores de Marituba – Av. João Paulo II, Bairro Dom Aristides, Marituba/PA.

Endereço detalhado: Rua Antônio Bezerra Falcão, nº 1939 – Decouville – Marituba – Pará – CEP: 67200-000.

Inscrições: Para participar, acesse o link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9VRlrzcWo25TAFCrox_jXDgqO1Sa-VfvJTEyWxX4QaSt3JA/viewform?pli=1

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)