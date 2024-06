Marituba recebe Fórum Ambiental Municipal com debates voltados às estratégias sustentáveis

Como parte da programação da Semana do Meio Ambiente, o 1º Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental iniciou nesta quinta-feira (6), em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Em uma iniciativa inédita, o evento seguirá até sexta-feira (7), no Instituto de Ensino da Segurança do Pará (Iesp), com debates e palestras voltadas à sustentabilidade, COP 30, além do protagonismo jovem nas mobilizações ambientais. O encontro, que é aberto ao público, visa mobilizar todos os setores da sociedade, segundo a secretária municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Renata Novaes.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), em parceria com o Conselho Nacional de Jovens Empresários em Belém (Conjove), além do coletivo COP das Baixadas e outras organizações. A mesa de abertura do fórum contou com a presença da prefeita de Marituba, Patricia Alencar; da secretária da Semmas, Renata Novaes; do deputado estadual Fábio Freitas, presidente da Comissão do Setor Produtivo; da professora Marilena Loureiro, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, da Universidade Federal do Pará (UFPA); e entre outros.

Ao longo da manhã, o público pôde participar de discussões com foco em estratégias para a COP-30, além de debates sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, justiça socioambiental e economia circular. Dentro da programação do Fórum Ambiental Municipal, na sexta (7), também será realizado o “Diálogos Regionais”, proposto pelo grupo Youth20, do G20, que reúne jovens engajados nos debates socioambientais. Serão compartilhadas ações, práticas e desafios ambientais. O evento termina com a apresentação de uma carta de propostas sobre os temas abordados.

Para a secretária municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Marituba, Renata Novaes, o fórum é essencial para o enfrentamento das mudanças climáticas. (Ivan Duarte / O Liberal)

Ações

Para a secretária municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Renata Novaes, o fórum é essencial para trazer à tona as mudanças climáticas e as ações de enfrentamento. “Esse é o quarto fórum ambiental, mas é o primeiro que trata do tema mudanças climáticas e justiça socioambiental. A ideia é mostrar para o Brasil e para o mundo que Marituba também tem ações ambientais, que nós fazemos parte da Região Metropolitana e colaboramos com toda a população com essas questões. Nesses dois dias, nós temos a intenção de discutirmos e, também, apresentarmos as melhores práticas [ambientais]”, diz.

De acordo com a prefeita de Marituba, Patrícia Alencar, o fórum cumpre um papel de conscientização: “É muito importante para os nossos munícipes, para que a gente possa conscientizar a todos que estão presentes. E para que se leve esse conhecimento para os amigos, familiares, sobre o quanto é importante cuidar do meio ambiente e que essas práticas de cuidados é que definirão o nosso futuro. E isso nos faz pensar em arregaçar as mangas e mudar as nossas práticas. Nossa gestão tem compromisso com a sustentabilidade”, afirma a gestora.

Mobilização

Para os participantes do evento, esse também foi um momento importante, como reforça a professora Marilena Loureiro: “Iniciativas como essa, que a prefeitura de Marituba inaugura hoje, são absolutamente importantes e precisam ampliar para todo o cenário do Estado e do Brasil, como uma resposta às intervenções ambientais”. Pensamento esse compartilhado pelo deputado estadual Fábio Freitas. Para ele, é importante “ouvir realmente aqueles que têm expertise, que estudaram e que estão vendo [os problemas ambientais], além de enviar uma carta de intenção para o G20”, aponta.

Já para Paulo Nobre, da coordenação do "Diálogos Regionais", a participação das novas gerações é essencial nas discussões climáticas. “A juventude tem que estar em peso porque a gente sabe que, no futuro, as crises climáticas vão agravar”. E esse diálogo se torna ainda mais necessário, conforme cita o representante do Comitê COP-30 do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Renato Coelho, por conta da proximidade da conferência: “Hoje, a agenda do Sebrae está para a preparação dos pequenos negócios em consonância com os objetivos da Semana do Meio Ambiente”, frisa.