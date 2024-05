Marituba prepara programação especial para Semana do Meio Ambiente e Fórum Ambiental

A Prefeitura de Marituba está preparando uma programação especial para celebrar a Semana do Meio Ambiente no município, com diversas atividades e eventos que vão desde a orientação ambiental para os moradores até a castração de animais. A programação, que tem como objetivo promover a conscientização ambiental e incentivar práticas sustentáveis no município, inicia na próxima segunda-feira, 3, e segue até o dia 7 de junho.

O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Marituba (Semmas) e faz parte dos eventos preparativos para a COP30, que será realizada na capital paraense, em 2025. Além disso, a programação visa comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho.

Atividades

A programação da Semana do Meio Ambiente inicia na segunda-feira, 3, com diversas atividades na Usina da Paz União, das 8h às 13h. Entre as ações que serão realizadas no local estão orientação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), oficinas na Sala Verde, coleta seletiva de lixo, palestras sobre educação ambiental, além de informações sobre licenciamento e protocolo ambiental.

"Temos a gestão ambiental e a educação ambiental como políticas públicas, que vão proporcionar qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e bioeconomia. Todos esses elementos vão contribuir para as gerações futuras, para que nós possamos ter uma Marituba sustentável e com qualidade de vida para a nossa população”, comentou a secretária municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Marituba, Renata Novaes. "Vamos discutir mudanças climáticas e justiça socioambiental, além de outros temas", complementa a gestora da pasta ambiental.

A Usina da Paz União vai receber, ainda, vacinação antirrábica para pets, consultas veterinárias para cães e gatos, além de vermifugação, sem necessidade de triagem prévia.

Ainda durante a segunda, 3, a Prefeitura de Marituba vai receber um plantio de mudas de espécies nativas, seguido de um abraço simbólico, simbolizando o compromisso que o município tem com a preservação ambiental.

Na terça-feira, 4, será o dia do I Rolê Ambiental, que tem a finalidade de integrar a comunidade local com ações de sustentabilidade. A programação será realizada nas 7h às 12h, na Feira Municipal de Marituba e no Mercado Simão Jatene. A Usina da Paz União também receberá atividade de triagem para a Ação Castramóvel, focada na castração de cães, a partir das 8h.

No dia 5 de junho, a Praça do Almir Gabriel será o centro das atividades. O espaço vai receber coleta seletiva, atividades na Sala Verde e doação de mudas. As ações serão realizadas das 8h às 17h. A Usina da Paz União também receberá, durante o dia 5 de junho, triagem para a castração de gatos.

Fórum Ambiental Municipal

Prefeitura de Marituba realiza diversas atividades de incentivo à práticas sustentáveis no município (Prefeitura de Marituba/Ary Brito e Patrik Santos)

O Fórum Ambiental Municipal será realizado no dia 6 de junho, no Instituto de Ensino da Segurança do Pará (IESP), localizado na BR-316. O evento inclui mesas redondas e palestras que vão abordar temas como o protagonismo juvenil, sustentabilidade, estratégias para a COP30 e a importância da economia circular e das cooperativas de catadores.

“Marituba participou de um edital junto ao G20, que são os 20 países membros que fazem parte desse movimento, no qual se procura políticas públicas lotadas ao desenvolvimento sustentável e Marituba foi contemplada. Seremos a cidade que vai receber o Fórum da Juventude do G20, onde nós vamos discutir mudanças climáticas e justiça socioambiental. Serão dois dias de fórum onde nós teremos autoridades, pesquisadores, a comunidade e lideranças que vão tratar sobre esses dois temas de tamanha importância”, explicou a titular da Semmas.

Futuro

A programação do dia 7 de junho vai contar com o Youth 20 Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. O evento inicia às 8h com o credenciamento e segue até as 18h. Durante o evento, será realizado coffee break e uma sessão de compartilhamento de ações, práticas e desafios ambientais.

Além disso, o fórum terá uma programação que inclui palestras sobre a implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na administração pública, educação e justiça ambiental, e quintais sustentáveis.

Durante a tarde, grupos de trabalho discutirão e apresentarão propostas sobre os temas abordados. O encerramento do evento terá a apresentação de uma carta de propostas e uma apresentação cultural pelo Instituto Paraense de Educação e Arte (Ipearte).