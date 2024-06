Feira de educação ambiental apresenta projetos sustentáveis da comunidade escolar em Marituba

Com o objetivo de promover a educação ambiental, a comunidade escolar de Marituba apresentou projetos sustentáveis por meio da 2ª edição da Feira de Educação Ambiental (Feama), nesta quarta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), foi realizado de 8h às 17h e contou com desfile de moda com roupas de materiais reciclados, exposição de horta orgânica escolar e apresentações culturais como parte da programação.

A feira foi realizada na Praça do bairro Almir Gabriel, reunindo escolas locais que apresentaram projetos de sustentabilidade desenvolvidos pelos professores, juntamente com os alunos da rede de ensino.

O evento contou com a presença de diversos convidados e tem como propósito sensibilizar a população sobre a importância da sustentabilidade e do cuidado com o meio ambiente. A iniciativa reforça o compromisso do município com a educação ambiental, que desde o início da gestão, vem trabalhando ativamente nessa área.

Projetos de sustentabilidade como ferramentas pedagógicas

A secretária de Educação de Marituba, Viviana Fontinelle, afirmou que a Semed vem de forma muito qualitativa trabalhando as questões ambientais em nosso município. Ela também destacou que a feira é um importante espaço para ratificar a responsabilidade de nossa gestão. "É um espaço onde nossas escolas podem compartilhar suas práticas pedagógicas e experiências metodológicas na área da educação ambiental, a partir de três modalidades: escola artístico-cultural, escolas sustentáveis e escola com horta escolar", reforça.

"Assim, compartilhamos diretamente mais de 44 propostas da educação ambiental de nossas unidades escolares. Todas as nossas ações ressaltam nossa responsabilidade em construir uma educação sustentável, ecologicamente equilibrada e viável", completa.

Sustentabilidade

O evento fomentou a conscientização dos municípios sobre a importância da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, segundo Paulo Lacerda, o coordenador do Departamento de Educação Ambiental de Marituba.

"O município de Marituba conta com políticas públicas destinadas à educação ambiental, como a Lei 611/22, que dispõe sobre a criação da horta orgânica e ecocoletora nas escolas, objetivando uma alimentação saudável, o descarte consciente e alternativas para uma educação ambiental permanente, sob um enfoque interdisciplinar. Ainda, há o decreto 047/24, que institui o programa municipal de educação ambiental Semear, demonstrando o pioneirismo do município na implementação da educação ambiental", explica.

Eva Pires (estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)