Dia Mundial do Meio Ambiente: entenda a origem da data

O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado anualmente em 5 de junho desde o ano de 1974. A data foi indicada durante a Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972, pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Neste dia, o objetivo é conscientizar a população global sobre a importância da preservação ambiental e promover ações em prol da sustentabilidade.

Qual a origem da data?

Diante de questões voltadas para o meio ambiente, como desmatamento, queimadas e mudanças climáticas, o Dia Mundial do Meio Ambiente surgiu como um mecanismo de conscientização e debate para incentivar a participação ativa na proteção do meio ambiente e promover práticas sustentáveis.

Com o advento da data, deu-se início a uma mudança no modo de ver e tratar as questões ambientais ao redor do mundo, além de serem estabelecidos princípios para orientar a política ambiental em todo o planeta. Parte da Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente destaca o seguinte:

“A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro, um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de todos os governos"

As campanhas e eventos realizados ao redor do mundo nesse dia visam educar e mobilizar milhões de pessoas sobre a urgência de proteger nosso meio ambiente.

Qual o tema de 2024?

O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado no dia 5 de junho de cada ano, com um tema diferente em cada celebração. Em 2023, a temática foi “Combater a poluição plástica”. O tema de 2024 é "Restauração de terras, desertificação e resiliência à seca". Conforme a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, cerca de 40% das terras do planeta estão degradadas, o que afeta diretamente metade da população mundial.

Em 2024, a Arábia Saudita será a sede dos encontros do Dia Mundial do Meio Ambiente. Os temas deste ano terão como foco principal a restauração de terras, desertificação e resiliência à seca.

Semana Nacional do Meio Ambiente no Brasil

No Brasil, ocorre a Semana Nacional do Meio Ambiente, instituída pelo Decreto n° 86.028 de 1981, que tem por finalidade promover a participação da comunidade nacional na preservação do patrimônio natural do País.

A Semana Nacional do Meio Ambiente é realizada na primeira semana do mês de junho, que vai do dia 31 de maio a 5 de junho, quando se comemora o "Dia Mundial do Meio Ambiente”.

FONTE: Exame, O Povo e Brasil Escola

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)