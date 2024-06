Dia Mundial do Meio Ambiente: arborização dá qualidade de vida a Belém

Arborizar é muito mais que plantar árvores, é gostar do lugar em que se vive para se viver melhor. Por isso, neste Dia Mundial do Meio Ambiente (5/6), os paraenses em Belém, a "Cidade das Mangueiras", como em outras metrópoles no mundo, aproveitam a data para refletir sobre sua contribuição à preservação do meio ambiente e consequentemente à própria qualidade de vida. Nesse sentido, uma das iniciativas mais expressivas se dá justamente com relação às árvores, símbolo do meio ambiente. Em 2023, a Prefeitura de Belém plantou 4.145 mudas de várias espécies em bairros da cidade, e, até agora em 2024, foram plantadas 907 mudas de árvores. Nesta quarta-feira (5), a Prefeitura fará o plantio de mudas de árvores a partir das 9h30 na Escola Municipal de Ensino Fundamental República de Portugal, no bairro da Marambaia.

No ano passado, as espécies mais plantadas, considerando os tipos diferenciados de solo na cidade, foram as de Pau Preto (Cenostigma tocantinum Ducke), Palheteira (Clitoria racemosa Benth) e Angelim mirim (andira fraxinifolia), entre outras espécies. Em 2024, além das espécies utilizadas para arborização em 2023, árvores frutíferas como jambeiros e açaí também estão sendo plantadas na capital do Pará, como informa a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Belém tem uma média de 125 mil árvores em logradouros públicos, das quais aproximadamente 20 mil são mangueiras.

VEJA MAIS:

Ainda nesta terça-feira (4), o governador do Pará, Helder Barbalho, inaugurou a Casa de Vegetação na sede da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), no bairro da Terra Firme. Ao lado desse espaço, à tarde, o professor Cândido Ferreira Neto, pesquisador do Instituto de Ciências Agrárias (ICA), e estudantes da instituição plantaram muda da espécie pau pretinho, também adotada na arborização de Belém. "Estamos reflorestando essa área que teve algumas árvores retiradas, e este de hoje foi o primeiro plantio no local, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente", destacou o professor Cândido.

Atitude de arborizar a Cidade de Belém (PA) é prezar pela qualidade de vida, como demonstra a comunidade acadêmica da Ufra (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Ao lado dele, participaram da ação os estudantes Vítor Resende, Ana Ecídia Brito, Dayana Castilho e mais os alunos do programa de Educação Tutorial em Engenharia Florestal (PET Florestal), Leonardo Ramos e Juan Oliveira. Esse programa tem disponíveis 350 mudas de árvores para repasse a órgãos públicos e para o reflorestamento de árvores degradadas na própria Ufra. A arborização de espaços na Ufra prossegue a partir do ICA.

Para o plantio correto de mudas de árvores, o professor Cândido Neto orienta que, primeiramente, deve-se entrar em contato com a Semma para a verificação do espaço pretendido para se colocar a muda, definição da muda apropriada (incluindo, uma boa copa) para o espaço, a fim de não se ter um resultado adverso, como levantamento de calçada e danificação de áreas de casas com as raízes, e ainda a parte de conflito com o sistema elétrico da via pública.

Equilíbrio

"Quando se fala em Dia Mundial do Meio Ambiente, deve-se pensar em vida, porque o ambiente é um sistema que reúne todos os recursos naturais e os seres vivos do planeta. Desde o início de tudo, antes de o homem começar a colonizar os ambientes, existe um equilíbrio do clima e da própria vida, isto é, saúde, alimento", afirma a diretora do ICA, Gracialda Ferreira.

"Quando a gente passa a usar os recursos naturais, sem compreender esse equilíbrio, a gente começa a criar os problemas, começa a alterar esse equilíbrio, cria os problemas e os atribui ao ambiente, só quem fez a intervenção fomos nós. Para mudar isso, devemos agregar conhecimento, estudar mais o sistema do meio ambiente, como ele é em equilíbrio e como podemos imitá-lo nas nossas ações para termos alimentos, água, ar puro e um ambiente verde", completa a diretora.

Carbono e reflorestamento

A partir das 15h desta quarta-feira (5), o governador Helder Barbalho fará a plantação simbólica da muda de número 3 milhões de um projeto de remoção de carbono por reflorestamento localizado no município de Mãe do Rio, no nordeste do estado. O projeto, localizado na Fazenda Turmalina, está alinhado aos objetivos do Governo do Pará estabelecidos no Plano de Recuperação da Vegetação Nativa (PRVN).

Por meio desse plano, o Estado pretende recuperar 5,65 milhões de hectares de terra até 2030. O projeto também insere-se no Sistema Jurisdicional de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação florestal (REDD+), que está em plena construção em conjunto com os povos da floresta.

Lançado pelo Governo do Pará na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP) de Dubai, em 2023, o PRVN tem como uma de suas ações prioritárias o fortalecimento dos negócios da restauração florestal, criando um ambiente favorável para o investimento privado.