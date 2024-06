Copo Eco é ferramenta de mudança para preservar o meio ambiente

O copo eco, feito de polipropileno, plástico 100% reciclável, flexível e muito resistente, vem sendo adotado no mundo todo como uma estratégia de se evitar o acúmulo de copos plásticos em depósitos de lixo, o que acaba atinge rios e mares e provoca danos e até morte de seres humanos e animais. O uso desse item sustentável também vem sendo feito cada vez mais em Belém (PA), como se verifica entre as integrantes do Espaço Cultural e Biblioteca Comunitária Chibé, no Distrito de Icoaraci. O copo eco acaba simbolizando a movimentação das gestores do espaço em prol da cidadania de cidadãos, sobretudo, os mais pobres, e neste Dia Mundial do Meio Ambiente, sinaliza como um passo concreto para unir conhecimento e prática na busca por uma vida mais digna sintonizada com os ecossistemas do planeta.

Espaço Chibé dá sua contribuição à preservação do meio ambiente por meio de Copo Eco, disseminação de mudas e acesso a livros em Icoaraci, distrito de Belém (PA) (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Prestes a completar cinco anos de funcionamento neste sábado (8), o Chibé conta com a mobilização da comunicadora Tayna Silva, 25 anos; historiadora e produtora cultural Andressa Santos, 29 anos; artista visual e produtora cultural Yasmin Souza, 24 anos, e a mestranda em Antropologia, Talita Mendes, 25 anos. O espaço surgiu em 2019 com a ideia de utilizar o cinema como ferramenta de ativismo e lazer dentro das periferias. A partir dessa experiência, o espaço passou a dialogar também com outras linguagens, como a literatura (biblioteca comunitária), artes visuais e a música, como destaca Tayna.

Conscientização

"A gente entende que a cultura é uma ferramenta fundamental para educar sobre mudanças climáticas, a importância da defesa do meio ambiente. E isso acontece de diferentes formas, seja numa manifestação seja por meio dos nossos produtos. Criamos o nosso Copo Eco, com a logomarca do espaço, como forma de educar o nosso público, também, para que as pessoas se conscientizem sobre esse tema. A nossa produção de lixo precisa ser consciente; se a gente pode evitar, que assim a gente faça. E o Copo Eco é a contribuição nossa", afirma Tayna Silva.

Nos projetos comunitários do Chibé, são confeccionados e utilizados Copos Eco temáticos, para evitar que sejam usados copos plásticos descartáveis em grande quantidade, como relata Andressa Santos.

Mudas por livros

Nos dois primeiros domingos de cada mês, ocorre o projeto de uma troca literária no Chibé. "A pessoa vem fazer sua doação de livros, e a nossa intenção é dar uma muda de árvore para as pessoas levarem para casa. E aí isso serve também como forma de incentivo de preservação, de conscientização. Todos esses livros na biblioteca são parte dessas doações, se criou o costume de as pessoas viram aqui procurarem por mudas para trocar por livros", revela Yasmin Souza.

Para Talita Mendes, a maioria dos livros doados para a biblioteca comunitária é de doações, ou seja, se não fossem repassados para uso no espaço poderiam ser descartados. "Agora, outras pessoas terão acesso ao conteúdos desses livros, ao conhecimento, e isso contribui também para a preservação do meio ambiente", conclui.