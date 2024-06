Dia do Meio Ambiente: escolas públicas de Belém têm encontro e visitação no Utinga

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, as escolas públicas de Belém irão se reunir para o lançamento da campanha "Meio Ambiente, Sustentabilidade e o Sistema Cicloviário de Belém", às 8h desta quarta-feira (5), no Parque do Utinga. O evento inclui um encontro educativo e visitação ao parque.

A iniciativa é da União dos Coordenadores de Ciclistas do Pará (UCBPa). Entre os órgãos parceiros, está o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio).

Serviço:

Lançamento no "Dia Mundial do Meio Ambiente"

Dia: 5 de junho (quarta-feira)

Horário: 8h

Local: auditório do Centro de Acolhimento do Parque do Estadual Utinga