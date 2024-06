Marituba recebe a 2ª edição da Feira de Educação Ambiental na quarta (05/06)

A população de Marituba, na Grande Belém, vai receber a 2ª edição da Feira de Educação Ambiental (Feama) na próxima quarta-feira (5), das 8h às 17h. A iniciativa tem o objetivo de promover a conscientização da comunidade sobre a importância do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade para a qualidade ambiental. A Secretaria Municipal de Educação é responsável pela organização do evento.

A feira será realizada na Praça do bairro Almir Gabriel, reunindo escolas locais que apresentarão projetos sustentáveis, como hortas escolares e iniciativas ambientais desenvolvidas pelos professores juntamente com os alunos da rede de ensino. Além disso, a feira contará com desfiles de moda sustentável, com roupas confeccionadas a partir de materiais reciclados, e apresentações artísticas e culturais.

A Feama tem como público-alvo a comunidade escolar de Marituba, reforçando o compromisso do município com a educação ambiental. Desde o início da gestão, Marituba vem trabalhando ativamente nessa área, e a feira surge como uma oportunidade de fortalecer e ampliar esse trabalho, especialmente nas escolas.

O evento contará com a presença de diversos convidados e tem como propósito sensibilizar a população sobre a importância da sustentabilidade e do cuidado com o meio ambiente. A 2ª Feira de Educação Ambiental de Marituba será uma oportunidade única para aprender, inspirar-se e contribuir para um futuro mais sustentável e consciente.

Serviço

2ª edição da Feira de Educação Ambiental (Feama)

Data: 5 de junho (quarta-feira)

Horário: 8h às 17h

Local: Praça do bairro Almir Gabriel

Endereço: R. João Batista, 1338 - Riacho Doce Mtub, Marituba