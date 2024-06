Educação ambiental: confira dicas para preservar o meio ambiente e ajudar a salvar o mundo

Em um cenário onde o mundo é cada vez mais impactado pelas mudanças climáticas e pela degradação ambiental - como o desmatamento -, adotar práticas sustentáveis no dia a dia é essencial para preservar o planeta para as futuras gerações. Portanto, confira dicas acessíveis e que podem ser realizadas por meio de pequenos gestos, mas que na rotina ajudam na luta contra a crise ambiental:

1- Usar energia renovável

Investimentos em energias renováveis, como solar e eólica, podem reduzir a dependência de combustíveis fósseis e diminuir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Por outro lado, políticas de conservação de áreas naturais e de reflorestamento são cruciais para proteger a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos essenciais para a sobrevivência humana.

2- Reduzir o consumo de plástico

Como forma de evitar prejudicar a vida marinha, optar por produtos reutilizáveis e recicláveis, além de evitar o uso de plásticos descartáveis são ações que contribuem no combate à poluição dos oceanos, mares e rios. Isso porque materiais feitos de plástico levam anos para se decompor. Com isso, a vida dos animais marinhos são amplamente impactadas.

3- Plantar árvores

Apesar de ser uma ação pequena, é possível fazer a diferença. Casas e apartamentos estão cada vez mais tomando conta de espaços que antes eram disponibilizados para a natureza. Iniciativas de reflorestamento, plantio de árvores, cultivo de jardins orgânicos podem ajudar o meio ambiente. As áreas verdes ajudam a equilibrar a temperatura do planeta.

4- Desligar as luzes quando não estiver usando

Essa é mais uma forma de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. E ainda, ajuda na economia de energia e recursos naturais, já que a geração de energia elétrica consome recursos naturais, como água e minerais, além de exigir grandes áreas para instalação de usinas e linhas de transmissão.

5- Tomar banhos mais curtos

Atualmente, o banho representa um dos maiores consumidores de água nas residências - chegando até 40% do consumo total. Ao reduzir o tempo do banho, pode-se economizar uma quantidade significativa de água, aliviando a pressão sobre os recursos hídricos e contribuindo para a preservação dos rios, lagos e outros mananciais, além de impactar na redução do consumo da conta de energia..

6- Fechar a torneira enquanto escova os dentes

Também uma forma de economizar, essa atitude também impacta no tratamento da água para consumo humano é um processo que exige energia e produtos químicos. Ao reduzir o consumo de água, diminuímos a quantidade de água que precisa ser tratada, o que gera economia de recursos e menor impacto ambiental.

7- Separar o lixo reciclável

Selecionar o lixo seco do lixo orgânico é uma atitude simples que todo mundo pode adotar em casa. Isso facilita a vida de quem trabalha com a coleta seletiva, e reduz os impactos dos resíduos em relação à contaminação do meio ambiente.

8- Evitar o uso de produtos químicos

Reduzir o uso de produtos químicos em nosso dia a dia é uma atitude essencial para proteger o meio ambiente e a nossa própria saúde. Esses produtos, muitas vezes presentes em itens de limpeza, cosméticos e até mesmo alimentos, podem conter substâncias nocivas que contaminam o solo, a água e o ar, além de causar diversos problemas de saúde, como alergias, doenças respiratórias e até mesmo câncer.

9- Consumir menos carne

Estudos indicam que diminuir o consumo de carne bovina traz uma importante redução no impacto ambiental. De acordo com a Sociedade Vegetariana do Brasil, a carne é a principal emissora de CO2 de 30 a 40% das emissões de metano dos humanos vem da criação de animais. Além disso, para a produção da carne bovina são utilizados grandes quantidades de recursos naturais, como o solo e a água.

10- Optar por andar de bicicleta ou a pé

Preferir caminhar, andar de bicicleta, usar transporte público ou compartilhar caronas são ações que trazem grandes benefícios para reduzir as emissões de carbono relacionadas ao transporte. Além disso, optar por andar de bicicleta também pode ser uma alternativa econômica e prática no dia a dia, pois ajuda a evitar horas no trânsito.