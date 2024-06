Semana do Meio Ambiente: veja a programação especial da Prefeitura de Belém

Para conscientizar a população sobre a importância da participação popular nas políticas públicas em defesa do meio ambiente, Belém vai receber a Semana do Meio Ambiente, no período de 5 a 11 de junho. A partir do tema “Nossa Terra, Nosso Futuro”, a iniciativa inclui atividades relacionadas às questões ambientais na capital e nos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro. A programação especial é realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Além de celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira (5), a programação especial se estenderá durante todo o mês de junho com diversas ações ambientais, como a entrega de computadores em escolas municipais em parceria com o Instituto Descarte Correto, ações de limpeza e educação ambiental nas praias de Belém e assinatura de Acordos de Cooperação Técnicas (ATSs) e Planos de Trabalho.

"Durante a semana ocorrerão diversas atividades como palestras, oficinas, campanhas de coleta de resíduos, plantio de árvores, e debates sobre sustentabilidade e políticas ambientais. E para 2024, temas como mudanças climáticas, conservação da biodiversidade, gestão de resíduos e energias renováveis serão o foco das discussões e ações da secretaria" destaca a secretária de Meio Ambiente, Christiane Ferreira.

Confira a programação completa:

05/06 - Quarta-feira

Abertura da Semana do Meio Ambiente - Assinatura da Ordem de Serviço para a reforma do Parque Ecológico Municipal "Gunnar Vingren".

Atividades no Bosque Rodrigues Alves - 9h às 14h

Atividades no Horto Municipal - 9h às 14h

Arborização e atividades de educação ambiental na Escola República de Portugal - a partir das 9h

Ação Descarte Correto - 9h às 14h (Ação na Praça Felipe Patroni, em parceria com Tribunal de Justiça e Ministério Público)

06/06 - Quinta-feira

Atividades no Bosque Rodrigues Alves - 9h às 14h

Atividades no Horto Municipal - 9h às 14h

Arborização e atividades de educação ambiental na Escola Rosemary Jorge - a partir das 9h

Ação Descarte Correto - 9h às 14h (Ação na Praça da Matriz, em Mosqueiro).

07/06 - Sexta-feira

Atividades no Bosque Rodrigues Alves - 9h às 14h

Atividades no Horto Municipal - 9h às 14h

Arborização e atividades de educação ambiental na Escola Duas Irmãs - a partir das 9h

Ação Descarte Correto - 9h às 14h (Ação no Centro Comunitário Ariri Bolonha)

08/06 - Sábado

Arborização da Avenida Bruno Sechi

Atividades no Bosque Rodrigues Alves - 9h às 14h

Atividades no Horto Municipal - 9h às 14h

Plantio/Educação Ambiental (Shopping Grão-Pará) - a partir das 9h

09/06 - Domingo

Atividades no Bosque Rodrigues Alves - 9h às 14h

Atividades no Horto Municipal - 9h às 14h

10/06 - Segunda-feira

Arborização na Praça Dorothy Stang

Atividades no Bosque Rodrigues Alves - 9h às 14h

Atividades no Horto Municipal - 9h às 14h

Arborização e atividades de educação ambiental na Escola Amália Paumgartten - a partir das 9h

Ação Descarte Correto - 9h às 14h (Ação em Outeiro)

11/06 - Terça-feira

Atividades no Bosque Rodrigues Alves - 9h às 14h

Atividades no Horto Municipal - 9h às 14h

Arborização e atividades de educação ambiental na Escola Gilvania Márcia - a partir das 9h

Ação Descarte Correto - 9h às 14h (Ação em Icoaraci)

Palestra de encerramento - Local e horário a definir