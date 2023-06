​Descarte de resíduos eletrônicos pode ser feito até domingo (11), em Belém

Termina no próximo domingo (11) a campanha de descarte correto de resíduos eletrônicos realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Os quatro pontos de coleta de lixo eletrônico, distribuídos em áreas estratégicas da cidade, estão recebendo materiais que não funcionam mais ou ficaram obsoletos, das 9 às 13h, com exceção do Parque Shopping, onde a coleta se inicia às 10h.

A campanha faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente e reforça a importância do descarte adequado de materiais eletrônicos que não têm mais utilidade em casa ou no trabalho.

Confira os locais para o descarte de lixo eletrônico:

1. Horto Municipal, das 9h às 13h;

2. Mercado de São Brás, das 9h às 13h;

3. Doca com Antônio Barreto (Praça Pet), das 9h às 13h;

4. Parque Shopping Belém (rodovia Augusto Montenegro), das 10h às 13h.