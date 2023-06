Lâmpadas e eletrônicos: saiba como fazer o descarte correto

Após o fim da vida útil ou ausência de conserto de objetos eletrônicos (televisores, smartphone, pilhas, baterias e outros) e lâmpadas, o descarte deve ser feito com atenção e cuidado. Esses tipos de materiais e dispositivos possuem vários componentes químicos, entre eles, o mercúrio, e o descarte em local indevido pode gerar graves problemas para o meio ambiente e para a saúde.

As lâmpadas fluorescentes devem ser retiradas com proteção pelas pessoas, com o uso de uma flanela ou um pano e despejar em um recipiente fechado. Para o caso de lâmpadas quebradas, o cuidado deve ser ainda maior para evitar o contato com o pó. Sempre utilize luvas e limpe a área que o material foi exposto com um pano umedecido. Atenção: se a quebra ocorrer em cima de roupas, a indicação é descartar a peça e não utilizar novamente.

A reciclagem das lâmpadas é responsável por retirar o mercúrio para eliminar a possibilidade de contaminação do meio ambiente e dos humanos e o descarte deve ser feito em local adequado e direcionado. Não é recomendado o descarte junto com o restante do resíduo doméstico e em aterros comuns. A empresa Cidade Limpa realiza o processo de descarte das lâmpadas de modo seguro e certificado.

Outra recomendação é o uso de embalagens mais resistentes durante o transporte dos itens para evitar a quebra e o vazamento das substâncias tóxicas, como o mercúrio e o chumbo, que estão presentes nas lâmpadas.

Os cuidados também devem ser redobrados para o descarte e a destinação correta de pilhas, baterias e outros objetos eletrônicos, porque eles também possuem vários elementos tóxicos com destaque para o alumínio, chumbo, cádmio e outros em sua composição. O contato das substâncias com o solo e os lençóis freáticos coloca em risco a saúde dos indivíduos.

O descarte do material eletrônico precisa ser feito em espaços indicados, em que seja possível a realização de reciclagem dos produtos. Em Belém e Região Metropolitana, a Cidade Limpa Ambiental realiza o processo de gerenciamento de resíduos de pilhas, baterias, periféricos e eletrônicos.

Para mais informações sobre o gerenciamento de resíduos de pilhas e eletrônicos e a destinação adequada para lâmpadas, entre em contato com a empresa Cidade Limpa Ambiental e solicite um orçamento.