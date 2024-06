Dia Mundial do Meio Ambiente: confira 10 dicas para ajudar a preservar a natureza

O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho, tem como objetivo promover a conscientização da população sobre os desafios ambientais enfrentados na atualidade e mobilizar a todos para um futuro mais sustentável. Instituído em 1972, durante a Conferência de Estocolmo, a data comemorativa também é um convite à ação. Nesse sentido, o especialista em meio ambiente, André Cutrim, lista dicas de como ajudar a preservar a natureza.

A preservação do meio ambiente, segundo o especialista, passa por uma série de ações. Diversos hábitos do dia a dia podem potencializar esse cuidado, além da reciclagem e separação do lixo. São exemplos: “Reduzir o consumo de plástico é um passo importante, evitando a utilização de sacolas plásticas e preferindo sacolas reutilizáveis. O eco copo também é uma alternativa sustentável ao copo de plástico tradicional. Economizar água é essencial, por isso, tomar banhos mais curtos e optar, quando possível, por chuveiros de menor vazão são estratégias eficazes”, explica.

“Coletar água da chuva para uso doméstico em jardins ou limpeza externa também contribui significativamente; consumir de forma consciente, escolhendo produtos locais, sazonais e orgânicos e, principalmente, reduzir o desperdício de alimentos, é uma prática que beneficia o meio ambiente; e uma ação um pouco mais complexa seria envolver a comunidade em projetos de reflorestamento ou plantação de árvores em áreas pouco arborizadas. Isso ajudaria muito na captura de carbono e na melhoria da qualidade do ar”, acrescenta.

Já outras práticas eficazes para a preservação ambiental, de acordo com André, envolvem: compostagem doméstica, que transforma resíduos orgânicos em adubo natural. É uma forma de reduzir o volume de lixo enviado aos aterros sanitários; a utilização de energia renovável, apesar do alto custo no momento, contribui para a redução da dependência de energia não renováveis; e a que vem sendo mais trabalhada: usar o papel de forma consciente, preferindo documentos digitais ou reciclando papel usado, pois reduz a pressão por demanda de recursos da floresta”, destaca André.

“As medidas que adotamos hoje terão impactos positivos no futuro do meio ambiente da nossa Amazônia. A redução da poluição, com a redução de resíduos plásticos nos oceanos e a diminuição dos gases de efeito estufa, é um dos principais benefícios no médio prazo. A conservação dos recursos naturais, por meio do consumo consciente de água e energia, será de vital importância para a preservação desses recursos para as futuras gerações. A melhoria da qualidade do solo e da água, resultante da compostagem, pode gerar benefícios contínuos para a saúde desses ecossistemas”, avalia o especialista.

Veja as principais ações de como ajudar na preservação do planeta:

Reduzir o consumo de plástico

Economizar água

Fazer coleta seletiva

Coletar água da chuva para uso doméstico em jardins

Reduzir o desperdício de alimentos

Praticar o reflorestamento e o plantio de árvores

Realizar compostagem doméstica

Utilizar energia renovável

Usar o papel de forma consciente, preferindo documentos digitais ou reciclando

Optar por copos ecos (com material biodegradável)