O que é reciclagem? Entenda a prática sustentável que pode transformar o mundo

O processo de reciclagem consiste no reaproveitamento de resíduos sólidos ou líquidos, que inicialmente seriam descartados. A prática pode transformar o mundo, pois visa à preservação do meio ambiente e a construção de um futuro mais sustentável. E pode ser realizada por meio de diversas ações ao longo do dia.

Qual a importância da reciclagem?

Entre os inúmeros benefícios da reciclagem, estão a retirada de materiais que seriam destinados irregularmente, ou até mesmo em aterros sanitários. Com o processo de reciclagem, materiais potencialmente poluidores, como plástico e pneus, ganham outras finalidades e destinação, contribuindo assim para um futuro sustentável.

A reciclagem também é uma fonte de renda para trabalhadores que vivem da coleta seletiva e para a geração de uma renda extra. Em muitos casos, os materiais reutilizados são comercializados de diversas formas, em diversos ambientes, como no âmbito virtual ou em feiras de artesanato.

Quais itens podem ser reciclados?

Diversos materiais podem ser reciclados, como o plástico, o papel, o vidro, o metal, pneus, entre outros. Quem se destaca mais é o plástico, porque possui um dos maiores tempo de duração na natureza e é um dos materiais mais descartáveis. Segundo levantamento do Fundo Mundial para a Natureza, produzido em 2021, o Brasil é o quarto produtor de lixo ​​plástico do mundo, sendo apenas 1,28% desse material destinado à reciclagem.

Quais os tipos de reciclagem?

Existem três tipos de reciclagem: mecânica, energética e química . A primeira é a mais comum e a mais simples de ser realizada. Geralmente, é voltada para o plástico, papel e papelão, com a separação e transformação desse material numa forma granulada. Posteriormente, passa a compor a produção de outros materiais, como sacos de lixo, pisos, mangueiras, embalagens não-alimentícias, peças de automóveis, entre outros.

A reciclagem energética compreende na incineração dos materiais recicláveis, que serão utilizados no abastecimento de usinas térmicas.

E a reciclagem química diz respeito à mudança física do material reciclado, sendo necessário o emprego de mais equipamentos. Ela reprocessa os plásticos e transforma eles em materiais petroquímicos básicos, que irão servir de matéria-prima para a criação de produtos de elevada qualidade.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)