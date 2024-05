Fora do lixo! Veja 10 itens que podem ser reciclados

O processo de reciclagem consiste no reaproveitamento de materiais que geralmente viram lixo. Diversos itens podem ser reciclados, mas é necessário fazer a separação e o descarte adequado em centros especializados. Veja 10 itens que podem ser reciclados:

VEJA MAIS:

1 - Papel

Papel (Foto: Freepik) Papel (Foto: Freepik)

As principais formas de incentivo à reciclagem desse material são: a preservação de recursos naturais (matéria-prima, energia e água), a minimização da poluição e a diminuição da quantidade de lixo que vai para os aterros. Sabe-se que a principal matéria-prima para a confecção do papel é a madeira, logo, ao reutilizar esse material, aumenta a contribuição para reduzir o desmatamento.

2 - Plástico

Garrafa plástica (Foto: Freepik) Garrafa plástica (Foto: Freepik)

Por ser um derivado do petróleo, o plástico possui uma gama de componentes nocivos ao meio ambiente. Sendo assim, materiais como garrafas pet, sacos de lixo e embalagens de comida ou produtos de limpeza estão entre os maiores vilões quando se fala em descarte irregular. Mas ele também é um dos materiais com a maior facilidade de reciclagem, podendo ser reutilizado de muitas formas.

3 - Metal

Copos de metal (Foto: Freepik) Copos de metal (Foto: Freepik)

O metal pode ser reciclado mais de uma vez, por meio de um processo em que ele é prensado e enviado para estações de reciclagem. Nesse local o metal é limpo, triturado e derretido até dar origem a um novo produto. Mas é preciso fazer uma separção entre metais ferruginosos (aço, ferro fundido e ferro laminado) e não ferrosos (todos os metais, com exceção do ferro, como por exemplo cobre, estanho, zinco, chumbo, platina, alumínio, magnésio e titânio).

4 - Vidro

Vidro (Foto: Freepik) Vidro (Foto: Freepik)

O vidro também é um dos materiais com mais facilidade de reciclagem, e melhor, sem perder a qualidade do material. Entretanto, seu descarte requer um cuidado a mais, devendo sempre ser revestido por um material de grossa espessura como papelão, pois, assim, evita possíveis acidentes no manejo do vidro por trabalhadores de coleta de lixo e cooperativas.

5 - Pneus

Pneus (Foto: Freepik) Pneus (Foto: Freepik)

O processo de reciclagem da borracha vem desde o ciclo da borracha, no início do século passado. Quando se fala no reaproveitamento de pneus, a primeira opção é o recauchutagem, que consiste na remoção por raspagem da banda de rodagem desgastada da carcaça e na colocação de uma nova banda. Mas há um limite de quantidade de vez que o pneu pode passar por esse processo. Após isso, ele pode ser destinado para reutilização como na utilização de asfalto de borracha ou como geração de energia em fábricas de cimento.

6 - Resíduos orgânicos

Resíduos orgânicos (Foto: Freepik) Resíduos orgânicos (Foto: Freepik)

Os resíduos orgânicos, como restos de comida, cascas de frutas, folhas e serragens, em regra, são muito utilizados para o uso de compostagem

7 - Entulhos

Entulho de obras (Foto: Freepik) Entulho de obras (Foto: Freepik)

Entulhos como restos de obras, tijolos, madeiras e telhas, também podem ser recicláveis. Ela ocorre com a trituração desses materiais, podendo ser reintroduzido na confecção de materiais de construção como cerâmica, cimento e concreto.

8 - Óleo de cozinha

Óleo de cozinha em um recipiente (Foto: Freepik) Óleo de cozinha em um recipiente (Foto: Freepik)

Item bastante comum no preparo de alimentos, o óleo de cozinha também requer uma atenção especial no seu descarte. Ele não pode ser dispensado, por exemplo, no ralo da pia, pois corre o risco des contaminar os rios e afluentes. Uma das principais destinações para o óleo e para produção de sabão grosso ou líquido, que juntamente com soda cáustica e aromatizantes, ele pode adquirir a consistência perfeita para esses produtos.

9 - Resíduos eletrônicos

Resíduos eletrônicos (Foto: Freepik) Resíduos eletrônicos (Foto: Freepik)

O resíduo eletrônico contém uma gama de material em um só objeto. Na hora da coleta, é separado e classificado cada material que compõe aquele aparelho eletrônico, como o plástico, vidro, placa de processamento, metais pesados, produtos químicos etc.

10 - Pilhas e baterias

Pilhas e baterias (Foto: Freepik) Pilhas e baterias (Foto: Freepik)

Materiais como pilhas e baterias estão cada vez mais ganhando as atenções no seu descarte correto, pois contêm substâncias químicas e metais, que podem causar grande impactos negativos ao meio ambiente. Em regra, o processo de reciclagem possui as seguintes fases: separação, trituração, filtragem, teste químico e tratamento térmico.

Lucas Quirino (estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)